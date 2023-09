Sau loạt bài "Thâm nhập vào hang ổ kích giun" của Dân Việt, UBND tỉnh Sơn La ra công văn chỉ đạo xử lý nghiêm

Clip: Sơn La tăng cường ngăn chặn nạn kích giun đất trái phép bảo vệ môi trường nông nghiệp

Vận động nhân dân không sử dụng máy điện kích giun đất trái phép

Tại văn bản số 3781 ban hành ngày 22/9/2023 về việc kiểm tra, ngăn chặn hành vi khai thác giun đất trái phép, UBND tỉnh Sơn La đã giao: UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại khi sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất; vận động nhân dân không sử dụng kích điện hoặc hóa chất để đánh bắt giun đất; không tham gia thu mua, sơ chế, buôn bán giun đất.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan của huyện tổ chức kiểm tra, xử lý các lò sấy gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tham mưu ban hành văn bản quản lý đối với hành vi tận diệt giun đất, hủy hoại môi trường nông nghiệp.

UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn nạn "giun tặc". Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) xuất hiện tình trạng kích điện bắt giun đất, chủ yếu dưới 2 hình thức là kích điện bắt trộm giun đất và người dân kích điện bắt giun đất trên vườn của mình đi bán vì lợi nhuận. Trước tình trạng trên, UBND huyện Mộc Châu (Sơn La) đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc kích điện bắt giun đất và khuyến khích người dân tích cực phát giác, thông báo cho lực lượng công an để thu giữ máy kích điện.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu (Sơn La) hiện nay huyện đã ban hành văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh hướng dẫn quy định cụ thể về xử lý vi phạm đối với các trường hợp sử dụng bộ kích điện để đánh bắt giun đất. Theo đó, lực lượng Công an các xã, thị trấn đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, nhắc nhở, ký cam kết không tái phạm đối với 14 trường hợp kích điện bắt giun (trong đó có 9 trường hợp do người dân phản ánh, tố giác và 5 trường hợp do lực lượng chức năng đi kiểm tra, phát hiện) và 03 cơ sở của 3 hộ gia đình thực hiện sơ chế giun.

"Trong thời gian tới, UBND huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng kích điện để đánh bắt giun đối với hệ sinh vật đất, khuyến khích người dân tích cực phát giác, thông báo cho lực lượng công an để thu giữ máy kích điện. Chỉ đạo hoạt động kiểm tra, xử lý đối với các cá nhân có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt giun đất và các cơ sở sơ chế, chế biến giun đất theo quy định", Bà Nguyễn Thị Hoa nói.

Nạn kích giun đất trái phép xuất hiện tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên,... của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Bảo vệ giun đất - bảo vệ môi trường nông nghiệp hữu cơ

Thông tin về vai trò, lợi ích của giun đất đối với môi trường, ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La cho biết: Giun đất là động vật sinh sống chủ yếu trong môi trường đất, thức ăn của giun đất là mùn hữu cơ. Giun đất có tác dụng rất tốt trong việc phân hủy chất hữu cơ, bản thân giun đất có hàm lượng dinh dưỡng cao nên được dùng làm thức ăn trong chăn nuôi và phân bón cho cây trồng.

Khi giun đất làm đất tơi xốp, thoáng khí và phì nhiêu hơn thì cây trồng sẽ phát triển tốt hơn và cho năng suất cao hơn, có tác dụng lâu dài và bền vững. Hệ vi sinh có lợi trong đất có hoạt động sinh học cao sẽ tiêu diệt các vi sinh gây bệnh và giúp cây trồng được bảo vệ tốt nhất. Tuy giun đất không thay thế được tất cả các loại phân khoáng và phân hữu cơ khác, nhưng các tác dụng của giun đất có thể bù đắp và giảm thiểu chi phí sản xuất cho người nông dân.

Vai trò của giun đất rất quan trọng trong nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Giun giúp cho đất tơi xốp, thoáng khí nên tác động trực tiếp đến sự phát triển của cây trồng. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo ông Dương Gia Định, trước tình trạng người dân sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất trái phép, để bảo vệ môi trường đất, cây trồng trên địa bàn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại khi sử dụng kích điện đánh bắt giun đến môi trường đất sản xuất, cây trồng; vận động nhân dân không sử dụng kích điện hoặc hóa chất để đánh bắt giun đất; không tham gia thu mua, sơ chế, buôn bán giun đất; không sử dụng các thiết bị, phương tiện không an toàn cho người, gia súc, môi trường; đề nghị đến các cơ quan chuyên môn, cơ quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi liên quan đến dùng điện kích giun đất trái phép.