Sau lượt trận đầu vòng bảng, World Cup 2022 lập kỷ lục khó tin

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng khép lại, World Cup 2022 đã có tới 4 cuộc so tài kết thúc mà không đội bóng nào ghi được bàn thắng vào lưới đối phương. Các trận đấu có tỷ số 0-0 kể từ đầu giải gồm: Mexico vs Ba Lan, Đan Mạch vs Tunisia, Croatia vs Maroc, Hàn Quốc vs Uruguay.

Hàn Quốc – Uruguay là trận đấu thứ 4 kết thúc với tỷ số 0-0 kể từ đầu World Cup 2022.

Dù vẫn còn kém so với kỷ lục về số trận hòa 0-0 trong một kỳ World Cup nhưng giải đấu tại Qatar đã sớm thiết lập một kỷ lục.



Đó là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có tới 8 đội tuyển khác nhau ra quân bằng một trận hòa không bàn thắng.



Ở World Cup tại Nga cách đây 4 năm, phải tới lượt trận thứ 3 vòng bảng, người hâm mộ mới chứng kiến trận hòa 0-0 đầu tiên và cũng là duy nhất của giải đấu. Đó là trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch, trong bối cảnh Les Blues đã sớm giành vé vào vòng sau và tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị.



Kỷ lục hiện tại về số trận hòa 0-0 ở một kỳ World Cup

Hiện có 4 kỳ World Cup đang cùng giữ kỷ lục về số trận hòa 0-0 (7 trận), đó là World Cup 1982 tại Tây Ban Nha, World Cup 2006 tại Đức, World Cup 2010 tại Nam Phi và World Cup 2014 tại Brazil.



World Cup 2022 vẫn còn 2 lượt trận vòng bảng cũng như các trận đấu từ vòng knock out ở phía trước nên khả năng giải đấu trên đất Qatar phá kỷ lục trên là rất lớn.



Có một điểm thú vị là bên cạnh việc đã có tới 4 trận hòa với tỷ số 0-0, World Cup 2022 ngược lại cũng chứng kiến những "bữa tiệc" bàn thắng mãn nhãn như: Tây Ban Nha 7-0 Costa Rica, Anh 6-2 Iran hay Pháp 4-1 Australia.