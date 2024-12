Sau Nvidia, hai "ông lớn" trong giới đầu tư Mỹ tăng cường hiện diện tại Việt Nam

Việt Nam vô cùng thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ

Đó là chuyến thăm của ông David Petraeus, người đồng sáng lập Quỹ đầu tư KKR - số vốn 528 tỷ USD và ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), cùng lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của nước này tại Việt Nam trong ngày 10-11/12.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông David Petraeus - người đồng sáng lập, sở hữu Quỹ đầu tư KKR, Hoa Kỳ đánh giá rất kỳ vọng vào đầu tư ở Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông David Petraeus - người đồng sáng lập, sở hữu Quỹ đầu tư KKR, Hoa Kỳ (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo ông David Petraeus, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế so sánh vượt trội so với các quốc gia trong khu vực, bao gồm chính trị ổn định, an ninh trật tự tốt, hạ tầng đang được cải thiện nhanh chóng, quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước, cùng với việc chú trọng giáo dục, đào tạo và giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

Ông nhận định rằng những yếu tố này đã và đang biến Việt Nam thành một điểm đến "vô cùng thu hút" đối với các nhà đầu tư. Ông cũng nhấn mạnh rằng, nhiều nhà đầu tư đã nhận ra tiềm năng này và dự đoán sẽ ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư từ Hoa Kỳ tìm đến Việt Nam.

Đại diện Quỹ đầu tư hàng đầu Mỹ, ông Petraeus, cũng gửi lời chúc mừng về thỏa thuận quan trọng giữa Việt Nam và Nvidia nhằm xây dựng các hạ tầng chiến lược cho tương lai công nghệ.

Ông đánh giá cao việc Việt Nam đang đi đúng hướng trong quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định rằng Quỹ đầu tư KKR sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của KKR, cũng như cá nhân ông, đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

“Việt Nam là quốc gia mà KKR cần phải hành động nhiều hơn, và chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy,” ông David Petraeus nhấn mạnh.

Hiện tại, Quỹ đầu tư KKR đã rót hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam thông qua các khoản đầu tư vào nhiều tập đoàn lớn như Masan, Vinhomes, Equest, KiotViet… Gần đây nhất là khoản đầu tư vào Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG).

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, trong hai ngày 10 và 11/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp đón ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), cùng các lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu nước này.

SIA là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp chiếm tới 99% doanh thu ngành bán dẫn của Hoa Kỳ, trong đó có 2/3 là các doanh nghiệp bán dẫn quốc tế.

Đây là chuyến thăm thứ ba của ông John Neuffer tới Việt Nam, sau các chuyến công tác vào tháng 1/2023 và tháng 10/2023. Trong chuyến đi lần này, SIA đã tổ chức đoàn doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Intel, Ampere, Marvell, Cirrus Logic, Infineon, và Skyworks, đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10 đến 11/12/2024.

Ông John Neuffer, Chủ tịch SIA, đã đánh giá cao những sáng kiến và nỗ lực của Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đặc biệt, ông ghi nhận chiến lược phát triển ngành bán dẫn mà Chính phủ đã ban hành, cũng như chương trình đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư bán dẫn – một bước tiến quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành công nghiệp này.

Chủ tịch SIA hàng đầu Mỹ ngỏ ý muốn hợp tác với Viettel

Phía doanh nghiệp AI của Hoa Kỳ chia sẻ lợi thế của Việt Nam trong tiến trình phát triển ngành công nghệ cao, AI như: Người Việt Nam là những lao động cần cù hàng đầu thế giới; cùng với việc xây dựng các hạ tầng quan trọng, như điện nước, viễn thông, các trung tâm dữ liệu… và các đối tác trong nước có tiềm lực như Viettel.

Thủ tướng tiếp và làm việc với ông John Neuffer - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) nhân chuyến thăm của đoàn sang Việt Nam (Ảnh: Chinhphu.vn).

Chủ tịch SIA khẳng định, các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành bán dẫn, xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ.

“Việt Nam là đối tác tin cậy, tương lai tại Việt Nam rất sáng, Việt Nam rất quan trọng và ngày càng quan trọng với ngành bán dẫn của Hoa Kỳ, trong chiến lược của các doanh nghiệp SIA”, Chủ tịch SIA cho biết và nhấn mạnh sẽ còn nhiều lần trở lại Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Tại buổi tiếp lãnh đạo Quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ và Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ kỳ vọng các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam. Trên tinh thần hợp tác "cùng thắng", với phương châm "hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro", Thủ tướng đề nghị Quỹ đầu tư KKR tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo.

Thủ tướng cũng đề xuất kết nối Việt Nam với các tập đoàn và đối tác quốc tế thuộc mạng lưới của Quỹ KKR nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, biến các tiềm năng thành những dự án cụ thể. Đồng thời, ông kêu gọi KKR tư vấn chính sách để giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển, phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, hướng đến xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị ông David Petraeus có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại-đầu tư bền vững giữa hai nước, trong đó có hợp tác thương mại theo hướng cân bằng hơn, phía Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và bãi bỏ các hạn chế liên quan xuất khẩu công nghệ cao với Việt Nam.

Thủ tướng cũng khẳng định luôn hoan nghênh Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) John Neuffer đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông đề nghị SIA tiếp tục vận động các tập đoàn Hoa Kỳ tăng cường hợp tác và đầu tư sâu rộng, hiệu quả hơn tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, và điện toán đám mây – những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đối với tương lai nhân loại và sự phát triển của mỗi quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi sự phối hợp và hỗ trợ từ SIA để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, ông đề xuất đẩy mạnh hợp tác trong việc đầu tư vào hạ tầng, xây dựng các cơ sở đào tạo, và thiết lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn.