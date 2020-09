Sau phản ánh của Dân Việt, Bắc Kạn phản hồi gì về gừng dự án không chịu mọc?

Trước đó, báo Dân Việt có bài "Bắc Kạn: Hàng trăm hộ nông dân khốn khổ, ôm nợ vì gừng dự án… không chịu mọc", phản ánh việc nhiều hộ dân thực hiện trồng gừng theo cơ chế dự án CSSP có tỷ lệ mọc rất thấp.

Diện tích gừng của bà Cà Thị Mơ, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Theo đó, do dự án trồng gừng bị "thối" thầu, bà con ở huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đành chuyển gần 80ha diện tích đã xử lí thực bì sang trồng cây khác, một phần nhỏ diện tích được lồng ghép sang dự án CSSP.

Dự án Hỗ trợ kinh doanh nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP) huyện Pác Nặm đã xây dựng được 8 tổ trồng gừng với tổng diện tích 12ha, hơn 100 hộ dân tham gia, tập trung tại các xã An Thắng, Bộc Bố, Cổ Linh, Giáo Hiệu và Xuân La.

Người dân đã sử dụng phần diện tích gừng không mọc thay thế bằng cây đỗ tương.

Tuy nhiên do gừng trồng muộn và không đảm bảo về giống, cùng với thời tiết cực đoan nên tỷ lệ mọc mới đạt khoảng 46%, cá biệt có nơi chỉ đạt được 10%, như tại xã Cổ Linh.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Pác Nặm khóa III, cử tri xã Xuân La, Giáo Hiệu đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và có biện pháp giúp đỡ các hộ gia đình đã thực hiện trồng gừng nhưng không mọc hoặc mọc ít.

Sau khi Dân Việt đăng tải thông tin, ngày 7/9, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đã có công văn số 656/VPĐP-HT về việc tiếp thu, phản ánh của báo điện tử Dân Việt.

Công văn 656 của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.

Công Văn nêu rõ, "tỷ lệ diện tích gừng được trồng từ nguồn giống do Doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu và chế biến nông sản Minh Bê cung ứng có tỷ lệ mọc không cao. Sau khi nhận được phản ánh từ các Tổ hợp tác, từ ngày 25/6 - 26/6/2020, Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo về thực vật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Pác Nặm, Hội Nông dân huyện Pác Nặm và các cán bộ chuyên môn các xã liên quan trực tiếp đi kiểm tra và đánh giá thực tế".

Theo công văn của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, kết quả đánh giá cho thấy tỷ lệ diện tích trồng gừng từ nguồn cung ứng của Doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu và chế biến nông sản Minh Bê mọc trung bình khoảng 46%.

Đoàn đánh giá xác định, nguyên nhân chính ảnh hưởng tỷ lệ gừng mọc không cao do một số củ gừng giống bị nhiễm bệnh nên ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng; thời vụ trồng khá muộn so với khung thời vụ trồng gừng; thời vụ trồng gặp thời tiết bất lợi do mưa lớn kéo dài sau đó nắng nóng liên tục, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, mầm bệnh phát triển; một số hộ xử lý củ gừng và chăm sóc cây gừng chưa đảm bảo kỹ thuật.

"Căn cứ kết quả kiểm tra, làm việc, Doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu và chế biến nông sản Minh Bê và các tổ hợp tác trồng gừng đã thống nhất được phương án hỗ trợ (đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp và các tổ hợp tác), phần thiệt hại đã được thống nhất chia sẻ giữa doanh nghiệp và người dân, " công văn của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn nêu rõ.