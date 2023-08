Sầu riêng tăng giá đến 100.000 đồng/kg, nông dân Đắk Lắk phải lắp camera để... chống trộm

Hở ra là bị trộm, 10 ngày mất 36 quả sầu riêng

Kể từ khi lô sầu riêng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc vào tháng 9/2022 đến nay, giá loại nông sản này liên tục tăng mạnh. Theo các chủ vườn, hiện nay các loại sầu riêng như Ri-6, Dona hiện tại được thu mua tại vườn có thể lên đến 85.000 đồng/kg, sầu riêng Musang King khoảng 100.000 đồng/kg.

Những trái sầu riêng non bị bọn trộm cắt xong, vứt lại trong vườn chị Bùi Thị Ngọc ở thôn Ea Me, xã Ea Sin, huyện Krông Búk (Đắk Lắk).

"Nắm bắt" được giá sầu riêng tăng và ngày càng có giá, một số đối tượng đã phát sinh ra "nghề" mới là đi... ăn trộm sầu riêng. Chị Bùi Thị Ngọc (34 tuổi) có 1,2 ha trồng sầu riêng xen với cà phê ở thôn Ea Me, xã Ea Sin, huyện Krông Búk cho biết: "Chồng tôi mới mất nên nhà neo người, 2 con còn nhỏ không ai phụ trông coi vườn. Mấy ngày nay phát hiện bị trộm rất nhiều sầu riêng. Tôi nhẩm tính thời gian qua phải 4 lần mất trộm, lần nhiều nhất là 36 quả, tổng lượng sầu riêng bị mất đến hơn 100kg".

Chỉ tay vào các quả non vương vãi dưới gốc sầu riêng, chị Ngọc buồn bã nói: "10 ngày qua, khi sầu riêng bắt đầu chín nhiều, giá sầu riêng tăng cao nên nạn trộm cắp xảy ra liên tục. Không những cắt quả chín, chúng còn cắt luôn cả quả non và vứt vương vãi khắp vườn".

Ngay cạnh vườn sầu riêng của chị Ngọc là rẫy trồng sầu riêng với diện tích 2 ha của ông Lê Quang Âu. Theo chị Ngọc kể lại, hầu như ngày nào nhà ông Âu cũng bị mất hàng chục trái.

Trước nạn trộm cắp sầu riêng ngày càng gia tăng, các hộ dân có vườn sầu riêng ở thôn Ea Me, xã Ea Sin, huyện Krông Búk đã thành lập "xóm sầu riêng" gồm 30 - 40 hộ gia đình theo sự hướng dẫn của Công an xã để luân phiên canh giữ vườn sầu riêng, kịp thời phát hiện, truy bắt bọn trộm sầu riêng.



Nhiều hộ nông dân gần như thức trắng đêm để chống trộm. Bà Lê Thị Liễu (48 tuổi) có 5ha trồng sầu riêng ở thôn Ea me, xã Ea Sin nhớ lại: "Những ngày qua, chúng tôi phải luân phiên thức trắng đêm, theo dõi các đối tượng trộm sầu riêng. Đến 5 giờ sáng ngày 28/8, chúng tôi phát hiện ngay trong vườn sầu riêng của chị Bùi Thị Ngọc có 2 đối tượng mang theo 2 bao sầu riêng chất cao ngất. Một tên đã tẩu thoát, 1 tên chúng tôi cùng tri hô bắt trói lại. Sau đó, công an đã đến lập biên bản và bắt giữ...".

Sầu riêng được mùa, được giá nhưng nông dân ngay ngáy lo trộm.

Dẫn chứng cho điều này, chị Liễu cho chúng tôi xem clip cảnh nhiều người dân vây quanh 1 thanh niên được coi là đối tượng trộm sầu riêng vẫn còn đội mũ bảo hiểm, quỳ thụp dưới đất, tay bị trói ra sau. Trong clip một người dân còn nói đối tượng mang theo dao để chống trả, rất manh động.

Để bảo đảm vườn sầu riêng an toàn, gia đình bà Liễu cũng nâng cao tinh thần cảnh giác: "Vì diện tích trồng sầu riêng của gia đình tôi lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trộm cắp nên nhà tôi huy động người thân trong gia đình túc trực 24/24 giờ tại vườn. Gia đình tôi còn dựng một lán trại "dã chiến" tại vườn, thực chất là cái xe cày được phủ lớp bạt để tiện che nắng, che mưa. Xung quanh vườn tôi rào bằng dây thép kẽm gai để tránh bị trộm cắp. Sắp tới, gia đình tôi sẽ đầu tư camera để phòng, chống trộm cắp hiệu quả hơn".

Sẽ xử án điểm tội phạm sầu riêng

Tìm hiểu tại vườn sầu riêng của ông Y Niêm Êban (ở xã Ea Hđing, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi được biết để chống nạn "sầu tặc", gia đình ông đã đầu tư hơn 13 triệu đồng lắp camera ngay giữa vườn. Từ xa, ai cũng dễ dàng nhìn thấy "cây" camera của gia đình ông dựng thẳng lên trời với 1 trụ cao 12m. Ông Y Niêm giải thích: "Để có thể bao quát cả vườn 1,3 ha sầu riêng, tôi phải đầu tư camera "giữa trời" như vậy. Từ đó, mới dễ theo dõi nắm bắt tình hình vườn cây".

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn- Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, thời gian qua trên địa bàn huyện có xảy ra một số vụ trộm cắp sầu riêng, có bắt được một số đối tượng, chủ yếu là xử phạt hành chính.



Sắp tới, Công an huyện sẽ phối hợp với liên ngành tư pháp huyện đưa đối tượng trộm cắp sầu riêng vừa bắt được ra xử án điểm vì số lượng mất trộm lớn, gây thiệt hại lớn cho các nhà vườn. Qua đó răn đe, phòng ngừa tội phạm sầu riêng trên địa bàn.

Ông Y Niêm Êban phải lắp camera cao "chọc trời" để canh trộm sầu riêng

"Công an huyện sẽ tập trung tuyền truyền hơn nữa về phương thức, thủ đoạn trộm cắp, tranh chấp sầu riêng để người dân biết, tự bảo vệ nông sản của mình; chỉ đạo công an xã, thị trấn trực tiếp gặp người dân để triển khai công tác đảm bảo an toàn tại các vườn sầu riêng hiệu quả hơn. Đặc biệt, Công an huyện cũng cử tổ tuần tra về tận các địa phương trực chiến ngày đêm để kịp thời phát hiện, nắm bắt, xử lý các đối tượng có dấu hiệu tội phạm về sầu riêng", Thượng tá Tuấn nhấn mạnh.