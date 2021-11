SCB chuẩn hóa công nghệ nền tảng, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số

Ngành ngân hàng đã chủ động đổi mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Khách hàng trên kênh số. Các sản phẩm số như thanh toán bằng QR, gửi tiết kiệm online, cho vay số (vay online), định danh eYKC, tài khoản số đẹp, tài khoản theo số điện thoại… đã được nhiều ngân hàng tích cực triển khai. Chuyển đổi số, số hóa hoạt động ngân hàng đem lại nhiều kênh để tạo ra phương thức giao tiếp mới, không chỉ đem lại hiệu quả dịch vụ, mà còn đề cao trải nghiệm người dùng. Việc ứng dụng công nghệ giúp các ngân hàng có nhiều cơ hội để tiếp cận và mở rộng cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với giá cả hợp lý đến những địa phương mà người dân chưa có tài khoản ngân hàng và chưa có cơ hội tiếp cận dịch vụ ngân hàng.



Ngân hàng Sài Gòn (SCB) sớm xác định công nghệ là trụ cột trong chiến lược phát triển, hướng đến các mục tiêu: tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động.

Trong cuộc đua phát triển ngân hàng số hiện nay, các ngân hàng đều có thể tiếp cận những công nghệ mới nhất. Do đó, những ngân hàng am hiểu khách hàng của mình và phát triển những dịch vụ phù hợp dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại mới có thể vượt lên được. Nhận thức được điều này, SCB đã đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống công nghệ thông tin trong đó hệ thống quản trị dữ liệu luôn được SCB đặt lên hàng đầu để thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu một cách an toàn, hiệu quả nhất qua đó giúp SCB thấu hiểu và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Ngay từ những ngày đầu SCB đã lựa chọn giải pháp công nghệ của hãng Oracle là công ty đứng đầu thế giới về cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) để phục vụ cho hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện của ngân hàng.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống ứng dụng nghiệp vụ quan trọng của SCB được quản lý tập trung trên nền tảng máy chủ CSDL Oracle Exadata và được sao lưu và phục hồi tập trung với hệ thống lưu trữ Oracle ZDLRA theo mô hình điện toán đám mây riêng.

Hệ thống ứng dụng này đã giúp SCB phục vụ Khách hàng tốt hơn, chẳng hạn như giảm tối thiểu quá trình xử lý chạy cuối ngày; hệ thống giao dịch thực hiện rất ổn định trong mọi thời điểm - ngay cả những thời điểm lượng giao dịch tăng cao đột ngột; các ứng dụng ngân hàng số, hệ thống giao dịch trực tuyến, Mobile Banking,… được cải thiện tốc độ xử lý một cách đáng kể; các báo cáo quan trọng chỉ mất vài phút là có kết quả, giúp việc điều hành, quản trị nhanh chóng và kịp thời.

Máy chủ Exadata và ZDLRA, không chỉ giúp SCB mang lại giá trị về mặt công nghệ, an toàn dữ liệu, nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn hiệu quả về chi phí đầu tư, TCO, ROI so với các dòng máy chủ khác. Giờ đây SCB đã giảm được nguồn nhân lực, chi phí vận hành và quản trị hệ thống so với trước kia. Máy chủ Exadata cũng có hệ số bản quyền phần mềm Oracle thấp hơn nên chi phí mua bản quyền theo hiệu suất sử dụng cũng thấp hơn so với các dòng máy chủ khác.

Exadata cũng mang lại độ ổn định và an toàn hệ thống cho SCB. Hệ thống luôn có thiết bị chạy dự phòng trong nội tại cũng như tại trung tâm dự phòng nên luôn đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành xuyên suốt.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, cũng như tạo lợi thế cạnh tranh mở rộng thị phần và cung cấp cho khách hàng các tiện ích thanh toán tối ưu, SCB đã lựa chọn BPC là đối tác cung cấp giải pháp chuyển mạch tài chính và quản lý thẻ.

Hệ thống core thẻ SmartVista của BPC được thiết kế dựa trên những trải nghiệm người dùng vượt trội cùng tính linh hoạt cao, tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu cụ thể của SCB và khách hàng, mà không cần coding hoặc mất thêm các chi phí phát sinh.

Hệ thống này giúp cải tiến các hình thức thanh toán của SCB bao gồm xử lý giao dịch thẻ tại ATM, POS và các trang thương mại điện tử, cũng như rút ngắn thời gian và quy trình phát hành thẻ, đồng thời có thể tích hợp nhiều tính năng trên kênh Internet Banking và Mobile Banking cho phép khách hàng chủ động thực hiện các nhu cầu quản lý thẻ. Bước tiến này giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm ngân hàng kỹ thuật số với SCB.

Bên cạnh việc triển khai các dịch vụ tiện lợi, SCB cũng sẽ triển khai các dịch vụ sử dụng thiết bị máy tự phục vụ tiên tiến như Video Teller Machine giúp khách hàng được phát hành thẻ nhanh chóng và thực hiện giao dịch ngân hàng với vài thao tác đơn giản. SCB cũng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh chập nhận thanh toán thẻ với sự hợp tác của Visa và MasterCard trên nền tảng hệ thống SmartVista.

Ông Nguyễn Ngọc Nhã Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Vận hành và Công Nghệ SCB chia sẻ về sự hợp tác với BPC: "SCB đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thế hệ mới nhằm thúc đẩy việc áp dụng kỹ thuật số cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Với BPC, chúng tôi hợp tác với một đối tác có hiểu biết sâu rộng về thị trường, cung cấp một nền tảng toàn diện và có thể mở rộng, sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số để mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng."

Nhận xét từ Oracle, ông Phong Phạm, Giám đốc điều hành Oracle Việt Nam, cho biết: "Ngành ngân hàng đang chuyển đổi với tốc độ nhanh chóng, trước sự thay đổi của các quy định, tập trung vào bảo mật và nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Để giúp đáp ứng những nhu cầu này, Exadata là một nền tảng mà nhiều ngân hàng đang sử dụng, để giúp họ tăng cường độ tin cậy, khả năng mở rộng và hiệu suất, cũng như xử lý lượng dữ liệu ngày càng tăng. Tất cả những điều này giúp các ngân hàng như SCB gia tăng mức độ giá trị kinh doanh mang lại cho khách hàng và duy trì mức độ kiểm soát và quản trị nghiêm ngặt ".