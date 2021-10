SCB vinh dự nhận giải thưởng STP Award 2020 của Bank of New York Mellon

Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã nhận giải thưởng "Straight Through Processing Award 2020 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020" qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Đây là năm thứ 3 liên tiếp SCB xuất sắc nhận được giải thưởng uy tín này.

Theo đó, SCB đã đáp ứng đầy đủ, xuất sắc các tiêu chí chấm điểm khắt khe của giải thưởng uy tín này, cụ thể như: tốc độ xử lý, mức độ tuân thủ quy trình, mức độ đảm bảo giao dịch được xử lý an toàn và thông suốt, hạn chế tối đa mọi rủi ro, chậm trễ trong quá trình xử lý giao dịch quốc tế… Với tỷ lệ điện chuẩn thanh toán quốc tế đạt gần như tuyệt đối, SCB đã xuất sắc nhận được giải thưởng dành cho Ngân hàng có tỷ lệ điện chuẩn thanh toán xuất sắc năm 2020. Tỷ lệ điện đạt chuẩn và tỷ lệ phát sinh tra soát là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng xử lý điện thanh toán tự động của các ngân hàng. Với tỷ lệ điện đạt chuẩn cao và tỷ lệ phát sinh tra soát thấp, khách hàng của SCB có thể hoàn toàn yên tâm về việc các giao dịch thanh toán quốc tế qua hệ thống SCB được phục vụ một cách nhanh chóng, chính xác, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro. Giải thưởng STP Award 2020 của Bank of New York Mellon một lần nữa khẳng định đánh giá cao của các ngân hàng đối tác trên toàn cầu dành cho chất lượng dịch vụ xuất sắc của SCB, đặc biệt trong mảng thanh toán quốc tế. Đây là ghi nhận về sự xuất sắc trong nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên thanh toán của SCB. Danh hiệu cao quý này cũng là sự ghi nhận của các định chế tài chính nước ngoài đối với uy tín, chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của SCB, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của SCB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế. Đại diện SCB chia sẻ: "Việc liên tiếp nhận giải thưởng thanh toán quốc tế từ BNY Mellon là động lực để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy lượng giao dịch thanh toán thương mại hai chiều, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới và sự hiện diện tại các thị trường tài chính sôi động quốc tế, SCB luôn tự tin có thể hỗ trợ tốt nhất, nhanh nhất mọi giao dịch thanh toán trong nước và nước ngoài của khách hàng". BNY Mellon được biết đến là một trong những định chế tài chính lâu đời nhất trên thế giới, có lịch sử hơn 230 năm thành lập và hoạt động. Giải thưởng "Straight Through Processing Award - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc" được BNY Mellon tổ chức thường niên từ nhiều năm nay nhằm vinh danh những ngân hàng có chất lượng thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế dựa trên tỷ lệ điện đạt chuẩn cao. SCB triển khai gói cho vay siêu tốc dành cho doanh nghiệp SME 20/09/2021 14:22

