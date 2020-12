SCB triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất năm với tổng giá trị giải thưởng 6 tỷ đồng

Khách hàng thỏa điều kiện sẽ nhận số dự thưởng tham gia quay số định kỳ và quay số cuối chương trình với tổng giá trị giải thưởng 6 tỷ đồng, bao gồm nhiều phần quà hấp dẫn như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, tiền mặt…, đặc biệt là xe ô tô Toyota Fortuner trị giá 1,3 tỷ đồng.



Cụ thể, với mỗi 30 triệu đồng khi tham gia các sản phẩm tiền gửi hoặc 200 triệu đồng khi tham gia chứng chỉ tiền gửi, khách hàng sẽ được nhận 1 số dự thưởng. Đối với khách hàng mở mới hoặc khách hàng hiện hữu tham gia tài khoản thanh toán S-Free, Lộc Phát có số dư bình quân thỏa điều kiện sẽ được nhận 1 số dự thưởng trên 1 tài khoản trong 1 tháng.

Khách hàng có 2 cơ hội nhận giải thưởng với ưu đãi quay số định kỳ (2 đợt, gồm 194 giải) và quay số điện tử, quay số lồng cầu cuối chương trình (160 giải). Như vậy, khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi càng nhiều có cơ hội nhận thưởng càng lớn. Đặc biệt SCB ưu đãi nhân đôi số lượng số dự thưởng cho khách hàng vào các dịp đặc biệt như Tết Dương lịch 31/12/2020 – 4/1/2021 và Tết Âm lịch 6/2/2021 – 8/2/2021, 17/2/2021 – 20/2/2021.

Mang ý nghĩa tri ân khách hàng đã ủng hộ SCB trong suốt thời gian qua, chương trình "Tân Sửu an khang – Tân niên vạn lộc" là lời chúc an khang, phát lộc, mong một năm mới may mắn đến toàn thể khách hàng của SCB.

Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình vui lòng xem tại đây.

Khách hàng có thể liên hệ Hotline: 1900 6538/1800 5454 38 hoặc đến điểm giao dịch SCB gần nhất để được tư vấn về các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi của SCB.