UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa có quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động trông giữ xe phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.



Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nâng giá trông giữ xe không đúng quy định dịp Lễ hội cà phê - Ảnh: BTC

Tổ kiểm tra sẽ có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động trông giữ xe phục vụ Lễ hội, nếu phát hiện có vi phạm lập biên bản, đề nghị các phường kiên quyết xử lý, không để tái phạm. Các phường tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe phục vụ Lễ hội không niêm yết giá, trông giữ xe không đúng vị trí, địa điểm đã được cấp phép, tự ý nâng giá trông giữ xe không đúng quy định. Đặc biệt, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để xảy ra vi phạm trong việc quản lý trông giữ xe phục vụ Lễ hội.

Về vấn đề này, ông Trần Đức Nhật – Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, UBND thành phố đã giao Công an Thành phố chỉ đạo các Đội nghiệp vụ liên quan, công an phường phối hợp với các Tổ kiểm tra, tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ xe phục vụ tại Lễ hội.

Dự kiến sẽ có trên 50.000 du khách đến với tỉnh Đắk Lắk dịp lễ hội cà phê năm nay - Ảnh: N.G

Theo đó, trong dịp Lễ hội, bãi giữ xe phục vụ Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các hoạt động của Lễ hội diễn ra tại Quảng trường 10/3 sẽ là khuôn viên Công viên Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), do UBND phường Tự An quản lý và bố trí giữ xe ô tô và xe máy.

UBND thành phố cũng giao UBND phường Thắng Lợi, Tân Lợi tổ chức quản lý và bố trí các điểm trông giữ xe máy tại các vị trí công cộng, vỉa hè trước trụ sở của các cơ quan nhà nước phù hợp.

Ước tính, sẽ có trên 50.000 du khách đến với tỉnh Đắk Lắk dịp lễ hội cà phê năm nay, đây sẽ là áp lực cho địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, việc quản lý chặt chẽ giá trông giữ xe sẽ tạo hình ảnh tốt đẹp trong công tác tổ chức Lễ hội của thành phố.