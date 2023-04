SEA Games 32: Đô vật Việt Nam đối đầu VĐV nhập tịch Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc

ĐT vật Việt Nam đặt mục tiêu giành 9 đến 12 HCV SEA Games 32

Theo ghi nhận của Dân Việt tại khu B Trung tâm HLTTQG Hà Nội, ĐT vật Việt Nam đang tập luyện rất tích cực với quyết tâm khẳng định vị thế số 1 trên đấu trường khu vực.

Tại SEA Games 31, ĐT vật Việt Nam đã giành tới 17 HCV do công các VĐV: Bùi Tiến Hải (vật cổ điển 60kg nam), Bùi Mạnh Hùng (vật cổ điển 67kg nam), Nguyễn Bá Sơn (vật cổ điển 77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (vật cổ điển 87kg nam), Nguyễn Minh Hiếu (vật cổ điển 90kg nam), Hà Văn Hiếu (vật cổ điển 130kg nam); Phùng Khắc Huy (vật tự do 57kg nam), Nguyễn Xuân Định (vật tự do nam 65kg nam), Cấn Tất Dự (vật tự do nam 74kg nam), Trần Văn Trường Vũ (vật tự do 86kg nam), Hoàng Văn Nam (vật tự do 97kg nam); Nguyễn Thị Xuân (vật tự do 50kg nữ), Kiều Thị Ly (vật tự do 53kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật tự do 57kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật tự do 62kg nữ), Lại Diệu Thương (vật tự do 68kg nữ) và Đặng Thị Linh (vật tự do 72kg nữ).

Các đô vật Việt Nam đã thi đấu thành công để giành 17 HCV tại SEA Gamess 31. Ảnh: Phạm Hưng

Nhưng tới SEA Games 32, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều vì 2 lý do chính như ông Tạ Tùng Đức - phụ trách bộ môn vật Tổng cục TDTT chia sẻ cùng Dân Việt:



"Thứ nhất, chủ nhà Campuchia chỉ cho các nước được đăng ký tối đa 18 bộ huy chương trong tổng số 30 bộ (6/10 hạng cân đối với 3 nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ).

Đó là lý do ban huấn luyện ĐT vật Việt Nam cũng phải có sự tính toán kỹ lưỡng để giành được thành tích tốt nhất.

Thứ hai, bên cạnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan, Indonesia, Philippines... chủ nhà Campuchia đã nhập tịch một số VĐV mạnh gốc Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc. Đó sẽ là thách thức không nhỏ đối với các đô vật Việt Nam trong việc hoàn thành mục tiêu giành 9 đến 12 HCV, trong đó mỗi nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ giành 3-4 HCV".

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, các VĐV ĐT vật Việt Nam đã được trả về địa phương thi đấu Giải Cúp các câu lạc bộ vật toàn quốc 2023 tại Thanh Hóa hồi trung tuần tháng 3 vừa qua và đều thể hiện phong độ tốt, giành được những tấm HCV.

Tiếp đó, từ 9 đến 14/4 vừa qua, ĐT vật Việt Nam đã tham dự giải vô địch châu Á 2023 tại thành phố Astana (Kazakhstan). Về cơ bản, trình độ của vật cổ điển, vật tự do Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với các đối thủ trên đấu trường châu lục. Nhưng đây cũng được coi là bước chạy đà quan trọng, giúp các đô vật Việt Nam tích lũy thêm được kinh nghiệm thi đấu trước khi bước vào SEA Games 32.

HLV Nguyễn Văn Chúc - đại diện BHL ĐT vật Việt Nam nhắc nhở các học trò trong buổi tập sáng 11/4 vừa qua tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Nhìn nhận về quá trình chuẩn bị của ĐT vật cổ điển Việt Nam cho SEA Games 32, HLV Tạ Ngọc Tân bày tỏ cùng Dân Việt:

"Với riêng nội dung vật cổ điển chúng tôi có một chút biến động về lực lượng khi VĐV Hà Văn Hiếu (HCV hạng 130kg nam SEA Games 31) đã nghỉ thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Do chủ nhà Campuchia nhập tịch VĐV Iran rất mạnh ở một số hạng cân lớn thi đấu SEA Games 32 nên ban huấn luyện cũng phải có tính toán hợp lý để tránh VĐV này.

Bên cạnh đó, ĐT vật cổ điển có sự bổ sung 2 VĐV trẻ là Nguyễn Minh Huy (thi đấu hạng 55kg) và Nguyễn Công Mạnh (hạng 72kg) với hy vọng có thể tạo nên bất ngờ".

ĐT vật Việt Nam hiện nay có 3 HLV trưởng phụ trách từng nội dung là HLV Tạ Ngọc Tân (vật cổ điển), Trần Văn Sơn (vật tự do nữ), HLV Phạm Đức Khang (vật tự do nam). Theo kế hoạch, sau SEA Games 32, ĐT vật Việt Nam sẽ tập trung đầu tư vào các VĐV vật do nữ trong lứa U23, thi đấu giải U23 châu Á 2023, tập huấn tại Nhật Bản, Mông Cổ để chuẩn bị cho kế hoạch ASIAD vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc) và vòng loại Olympic Paris 2024.



Dưới đây là một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận buổi tập sáng 11/4 của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho SEA Gamess 32: Ảnh: Phạm Hưng