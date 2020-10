Second home Phan Thiết, tâm điểm của nhà đầu tư

Ngày 3 và 4/10, hàng ngàn khách hàng từ TP.HCM, Hà Nội, Bình Thuận và nhiều nơi khác đã có mặt tại NovaWorld Phan Thiet – Siêu thành phố Biển – Du lịch – Sức khỏe (Phan Thiết, Bình Thuận) trong sự kiện "Trải nghiệm sắc màu Second home biển". Không khí sôi động tại sàn giao dịch NovaWorld Phan Thiet đã thể hiện phần nào sức nóng của các sản phẩm second home biển đối với nhà đầu tư thời điểm này.



Khách hàng tìm hiểu dự án NovaWorld Phan Thiet – Siêu thành phố Biển – Du lịch – Sức khỏe

Điều này cũng dễ hiểu bởi gần đây Phan Thiết trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khi giới đầu tư từ khắp nơi đổ về để tìm kiếm các sản phẩm second home nhiều tiềm năng. Một trong những lý do giúp second home biển Phan Thiết "cất cánh" là từ việc hạ tầng được phát triển đồng bộ, điển hình là các hạng mục quan trọng như cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết khởi công vào ngày 30/9 vừa qua. Là công trình quan trọng nằm trong hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam, tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết dài 99km với tổng vốn đầu tư 13.656 tỷ đồng khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Bình Thuận. Dự kiến, sau khi hoàn thành vào năm 2022, NovaWorld Phan Thiet sẽ chỉ cách TP.HCM 1 tiếng 40 phút tiếng lái xe qua cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Phan Thiết và cách sân bay Phan Thiết 20 phút. Dự án còn kết nối thuận tiện với đường thủy và tàu lửa.

Anh Đức Thành (TP.HCM) khách hàng đến tham quan trải nghiệm NovaWorld Phan Thiet cho biết: "Đầu tư vào second home NovaWorld Phan Thiet rất có tiềm năng nên tôi đã đầu tư tới 3 căn, nếu đủ tiền tôi đã mua thêm mấy căn nữa, vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng. Trong tương lai có thêm cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và sân bay Phan Thiết thì lại càng thuận tiện kết nối giao thông hơn. So với các dự án khác, NovaWorld Phan Thiet rất có tiềm năng đầu tư, giá cả cũng phải chăng. Hơn nữa, Phan Thiết đang là điểm đến du lịch của khách nội địa và quốc tế, tương lai khi dịch Covid đi qua thì lượng khách du lịch đến khu vực này sẽ tăng mạnh".

Hàng ngàn khách hàng tham quan trải nghiệm tại NovaWorld Phan Thiet trong ngày 3,4/10.

Từ góc nhìn chuyên gia, chuyên gia kinh tế Bùi Kim Thùy – đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ Asean cũng chia sẻ nhận định trong Tọa đàm "Second home – Đầu tư an toàn cho khách hàng trong Covid-19" ngày 18/9: "Phan Thiết gần như là một vùng đất quanh năm nhiều nắng, có thể là một điểm đến tiềm năng cho cả du khách lẫn nhà đầu tư, do đầu tư bất động sản, cụ thể là second home vẫn là một kênh đầu tư an toàn và chắc chắn sinh lời".

Mẫu second home tại NovaWorld Phan Thiet

Với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đô la Mỹ, NovaWorld Phan Thiet – Siêu thành phố Biển – Du lịch – Sức khỏe có quy mô 1.000 hecta và trải dài 7km đường biển tuyệt đẹp, hiện đang là tâm điểm thổi sức nóng cho thị trường second home biển Phan Thiết.

Dự án còn có hàng trăm tiện ích: công viên giải trí chủ đề và công viên nước (do Daemyung Sono – Tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc vận hành); công viên biển Bikini Beach 16 hecta được vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng Finns Beach Club; cụm sân golf 36 hố PGA độc quyền; nhà thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (hợp tác với Liên đoàn quần vợt Việt Nam); đường chạy marathon 42,195 km; trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà; trung tâm vui chơi giải trí ẩm thực về đêm; outlet bán hàng giảm giá; các bệnh viện danh tiếng trong và ngoài nước; thẩm mỹ viện; trường đào tạo; làng quốc tế; làng hưu trí; hơn 20 khách sạn và resort được thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý vận hành.

Bên cạnh các tiện ích, sẽ có hàng loạt các sự kiện, các giải thi đấu chuyên nghiệp quốc tế được tổ chức liên tục, biến NovaWorld Phan Thiet trở thành một điểm đến sôi động, hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Hiện NovaWorld Phan Thiet đang giới thiệu đa dạng sản phẩm như nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng trong sân golf.

Hạ tầng kết nối đồng bộ sẽ là động lực đáng kể giúp bất động sản thành phố biển Phan Thiết nói chung và second home NovaWorld Phan Thiet nói riêng thu hút nhà đầu tư quan tâm, cũng như "mở đường" cho thành phố đón lượng lớn du khách từ các nơi đổ về trong những kỳ nghỉ.