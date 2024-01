Sếp EVN "than" gì khi có hàng triệu hộ dân, doanh nghiệp "xài" hàng tỷ kWh điện mỗi năm?

Trao đổi tại buổi làm việc với báo chí sáng nay (26/1) tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, năm 2023 ngành điện vẫn đối diện với rủi ro cao về cân đối tài chính, trong đó có chi phí kinh doanh điện.



Hàng nghìn doanh nghiệp, hàng triệu hộ dân vẫn "xài" nhiều điện

Ông Lâm giải thích, hiện theo cơ chế mua bán điện, nguồn điện chi phí cao mà EVN mua vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng nguồn điện của EVN, nên chi phí kinh doanh của tập đoàn vẫn mất cân đối tài chính dù mức độ có giảm so với năm 2022.

Lãnh đạo EVN cho biết, nhiệm vụ năm 2024 của EVN có hàng loạt nội dung được Bộ Công Thương, Chính phủ đặc biệt quan tâm trong đó cơ bản nhất là vẫn phải đảm bảo cung ứng điện.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm (Ảnh EVN)

"EVN xác định có 3 lĩnh vực then chốt gồm đảm bảo cung ứng điện, phát triển và duy trì nguồn điện, lưới điện và khuyến khích cơ chế tiết kiệm điện", lãnh đạo EVN nói.

Về bảo đảm cung ứng, ông Lâm cho biết hiện nay EVN nắm giữ 37% cơ cấu nguồn điện, các nhà máy điện của tập đoàn đã được quán triệt cao, luôn phải đảm bảo duy trì hoạt động, tích nước, đủ than và chuẩn bị kịch bản sửa chữa, duy tu máy móc sớm.

Còn hơn 63% nguồn điện khác hiện đang thuộc các tập đoàn khác như Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đối tác tư nhân điện gió, mặt trời, sinh khối, EVN cũng phối hợp làm việc để yêu cầu họ chuẩn bị sẵn các kịch bản cung ứng, không để thiếu hụt điện.

Đối với phát triển nguồn điện, lưới điện, Phó Tổng EVN cho biết, trước năm 2016, EVN tham gia lĩnh vực này nhiều hơn nhưng hiện nay các dự án mới đầu tư chưa nhiều nên nguồn điện, lưới điện còn hạn chế.

Ông Lâm hé lộ một số dự án nguồn điện, lưới điện đang và sẽ triển khai sắp tới như Quảng Trạch 1, Hòa Bình mở rộng, Yaly mở rộng, đồng thời sẽ sớm hoàn thành trục mạch 3 (Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514km) kéo dài từ Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2... để đảm bảo cung ứng điện của EVN thời gian tới.

Lãnh đạo EVN khẳng định, nếu việc đầu tư mới nguồn điện, lưới điện phụ thuộc năng lực tài chính, thời gian kéo dài, khó làm ngay thì giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả có thể làm ngay được và ích lợi cho cả ngành điện và đất nước.

"Quan trọng nhất lúc này là EVN mong muốn toàn bộ khách hàng của mình tham gia vào kế hoạch tiết kiệm điện, trong đó lớn nhất là khách hàng công nghiệp - xây dựng và khách hàng hộ tiêu dùng", ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, đối với khách hàng là hộ tiêu dùng, hiện cả nước có 27 triệu hộ tiêu dùng điện đang ký hợp đồng mua điện của EVN, trong đó nhóm khách hàng sử dụng điện cao trên 600 kWh/tháng, chiếm khoảng 6-7% lượng khách hàng sử dụng điện, tương đương 1,6 triệu hộ đến gần 2 triệu hộ, còn lại 2/3 trong số này là nhóm sử dụng dưới 600 kWh/tháng và nhóm sử dụng 200 kWh/tháng.

Phó Tổng EVN khẳng định, đối với khách hàng sử dụng điện nhiều trên 600 kWh/tháng sẽ có nhiều dư địa để tiết kiệm điện so với nhóm khách hàng sử dụng ít điện và hiệu quả hơn.

"Đây chính là nhóm dẫn dắt, nếu tiết kiệm triệt để thì hiệu quả sẽ cao đối với bản thân họ và đối với ngành điện và đây cũng là nhóm khách hàng có nhiều dư địa để tiết kiệm điện", ông Lâm.

Đối với nhóm sử dụng điện cho công nghiệp, theo ông Lâm năm 2023, lượng điện của nhóm này sử dụng đã giảm xuống còn 51% sản lượng điện thương phẩm, giảm nhẹ so với các năm trước song về cơ cấu nhóm khách hàng sử dụng nhiều điện vẫn rất lớn.

"Hiện vẫn còn có đến 4.000 doanh nghiệp sử dụng trên 3 triệu kWh/năm, nhóm này sử dụng 34% tổng sản lượng điện đang sử dụng, chúng tôi rất mong muốn nhóm khách hàng này sử dụng điện tiết kiệm", Phó Tổng EVN tha thiết đề nghị.

Theo tính toán của Phó TGĐ EVN, nếu khuyến khích nhóm 4.000 doanh nghiệp dùng 3 triệu kWh/năm, tiết kiệm 2% theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng về tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, mỗi năm có thể tiết kiệm được 1 tỷ kWh điện, số này tương ứng bằng 1/7 công suất của nhà máy nhiệt điện than 1.200MW.

Ngoài ra, ông Lâm cho biết, nhóm doanh nghiệp sử dụng 1 triệu kWh/ năm hiện nay cũng chiếm số lượng lớn hơn 14.000 doanh nghiệp. Nếu so về tiêu tốn điện/1 doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp này sử dụng ít hơn. Tuy nhiên, nếu so về số lượng doanh nghiệp sử dụng điện, số này đông gần gấp 3 lần so với nhóm doanh nghiệp sử dụng điện 3 triệu kWh, vì vậy cũng cần khuyến khích số doanh nghiệp này tham gia mạnh mẽ vào tiết kiệm điện, thị trường sử dụng điện hiệu quả.