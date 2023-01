Shakira làm nên lịch sử khi "đá xoáy" tình cũ Gerard Piqué?

Ca khúc mới của Shakira. (Clip: YouTube).

Mới đây, nữ ca sĩ Latin Shakira đã cho ra mắt một ca khúc mới trên YouTube. Ngôi sao người Colombia đã thu về hơn một trăm triệu lượt truy cập chỉ sau 3 ngày lên sóng. Điều đáng chú ý, lời của bài hát mang đậm tính "chọc ngoáy" người tình cũ của cô là cựu trung vệ CLB Barcelona Gerard Piqué. Trước đó, với 63 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ, ca khúc này nhanh chóng trở thành bài Latin mới được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng này.

Gerard Piqué là trung vệ hàng đầu thế giới, anh từng chơi bóng cho Barcelona, Manchester United và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Mối tình giữa anh và Shakira cũng bắt nguồn từ khi cả hai cùng nhau quay ca khúc chủ đề cho World Cup 2010 tại Nam Phi. Hồi cuối năm 2022, cặp đôi đã ly thân sau hơn một thập kỷ chung sống, họ đã có hai con chung. Cựu trung vệ 35 tuổi bắt đầu mối quan hệ với một cô gái trẻ 23 tuổi có tên Clara Chia Marti.

Mối tình đẹp như cổ tích giữa Gerard Piqué và Shakira đã tan vỡ. (Ảnh: IT).

Trong bài hát "Out of your league" (tạm dịch: Vượt quá tầm của anh - PV) mà cô kết hợp với nhà sản xuất kiêm DJ người Argentina là Bizarrap, Shakira hát: "Tôi đáng giá bằng hai đứa nhóc 22 tuổi. Anh đã đổi một chiếc Ferrari lấy một chiếc xe Twingo. Anh đã đổi một chiếc Rolex cho một chiếc Casio". Nữ ca sĩ cũng nhắc nhở: "Một con sói cái như tôi không dành cho tân binh"; "Tôi không hợp với anh, đó là lý do tại sao anh trở nên như vậy". Ngoài ra, cô cũng gợi ý người yêu cũ mê tập gym của mình nên dành một chút thời gian rèn luyện trí não.

Ngoài việc nhắc đến Piqué và bạn gái mới của anh, Shakira còn đề cập đến mẹ chồng, giới truyền thông và những vấn đề liên tục của cô với cơ quan thuế Tây Ban Nha, đơn vị này cho rằng, cô đã không trả 14,5 triệu euro tiền thuế.

"Anh đã bỏ tôi với mẹ chồng như một người hàng xóm, để tôi lại với phóng viên trực chờ ngoài cửa và một khoản nợ với bên thuế. Anh nghĩ anh đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Phụ nữ đừng khóc nữa. Từ yêu đến ghét chỉ có một bước chân. Nhưng tôi không thù hận gì anh đâu, tôi cầu mong anh có được những điều tốt đẹp nhất bên người thay thế tôi", cô hát.

Shakira làm nên lịch sử khi "đá xoáy" tình cũ Piqué

Theo các công tố viên Tây Ban Nha, Shakira và gia đình sống ở Barcelona từ năm 2012 đến 2014, đồng nghĩa với việc cô phải nộp thuế ở Tây Ban Nha cho thu nhập trên toàn thế giới của mình trong những năm đó. Họ đang cố gắng đưa ra bản án 8 năm tù và khoản tiền phạt hơn 23 triệu euro dành cho nữ ca sĩ này. Tuy nhiên, Shakira đã cáo buộc các cơ quan tài chính của đất nước tiến hành "một chiến dịch báo chí mặn mà" chống lại cô và khẳng định cô không nợ họ điều gì.

Ca khúc 100 triệu lượt xem trên YouTube đã trở thành video nhạc Latin mới được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng này và trở thành tiêu đề trên khắp thế giới.

Trước đó, Gerard và Shakira chỉ tuyên bố chia tay sau khi tin đồn đã dấy lên được một thời gian. Tin đồn về việc Gerard không còn chung thủy với Shakira đã rộ lên từ vài tháng trước khi hai bên tuyên bố "đường ai nấy đi". Sau khi tin đồn rộ lên, thợ săn ảnh cũng đã ghi lại được hình ảnh Gerard tình tứ xuất hiện bên Clara.

Khi mọi thông tin đã trở nên quá rõ ràng, lúc này, Shakira và Gerard mới chính thức tuyên bố chia tay. Có những đồn đoán cho rằng, chính Gerard muốn chủ động công khai hình ảnh hẹn hò với tình trẻ và có lẽ, Shakira thoạt tiên vẫn nỗ lực duy trì mối quan hệ gắn bó với Piqué.

Cách đây hai tháng, cô cũng đã có những lời tâm sự trong ca khúc mới có tên "Monotonía": "Đó không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của tôi, đó là lỗi của sự nhàm chán. Tôi chưa từng nói ra, nhưng tôi cũng đau lòng đấy. Tôi biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Đó là lời chia tay cần thiết...".

Ca khúc cũng thu hút sự chú ý của ca sĩ người Venezuela Briella, người đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa tác phẩm và một bài hát mà nữ ca sĩ này đã phát hành vào tháng 6 năm ngoái có tựa đề "Solo Tú" (Only You Chỉ anh thôi - PV).

"Tôi không thể tin được. Tôi là một fan hâm mộ của cả Shakira và Bizarrap nhưng cảm thấy bài hát đã được "lấy cảm hứng" từ sáng tác trước đó của tôi", nữ ca sĩ này nói.