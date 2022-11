Ca sĩ Shakira từ chối biểu diễn tại khai mạc World Cup 2022?

Chương trình khai mạc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup thường có sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Những bài hát của họ trở thành kinh điển khi nhắc đến World Cup. Ví dụ, ca khúc "The Cup of Life" của Ricky Martin hồi World Cup 1998, "Waka Waka" nổi tiếng của Shakira vào năm 2010.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích nhắm vào World Cup 2022 diễn ra tại Qatar đã khiến một số nghệ sĩ từ chối cơ hội có mặt tại lễ khai mạc. Hiện tại, hai ca sĩ nổi tiếng Dua Lipa và Rod Stewart đã công khai từ chối lời mời biểu diễn tại buổi khai mạc. Rod Stewart cho biết, ông được hứa hẹn trả cát-xê lên tới hơn 1 triệu USD.

Ca sĩ Shakira từ chối biểu diễn tại khai mạc Qatar World Cup 2022?

Shakira hát Waka Waka, ca khúc chính thức World Cup 2010. (Clip: Youtube).

Về phần Shakira, ca sĩ người Colombia nằm trong tâm điểm chú ý của cộng đồng và sự hiện diện của cô tại World Cup 2022 ở Qatar là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, mới đây, theo chương trình El programa de Ana Rosa, Shakira được cho là sẽ không biểu diễn tại buổi lễ khai mạc sự kiện này. Nữ ca sĩ đã đổi ý vài ngày trước khi World Cup 2022 bắt đầu.

"Tôi được xác nhận rằng, Shakira sẽ không biểu diễn tại lễ khai mạc nhưng nguồn tin không cho biết liệu cô ấy có đóng vai trò nào khác trong suốt thời gian World Cup 2022 diễn ra hay không?", Adriana Dorronsoro nói trong chương trình.

Một nguồn tin khác là nhân viên trong ê-kíp nghệ thuật của Shakira cho biết, thông tin kể trên là đúng. "Shakira vốn là khách mời biểu diễn, giờ cô ấy sẽ phải gửi thông cáo để giải thích mọi chuyện".

Trong quá khứ, Shakira đã biểu diễn "Hips don't lie" tại khai mạc World Cup 2006 tại Munich và trước trận đấu cuối cùng ở Berlin, thu hút lần lượt 500 triệu và 700 triệu người xem truyền hình lúc ấy. Năm 2010, cô cũng đạt được thành công vang dội khi hát "Waka Waka" tại World Cup tổ chức tại Châu Phi.

Shakira sẽ không biểu diễn tại buổi lễ khai mạc World Cup 2022. (Ảnh: IT).

Trước đó, theo kế hoạch chưa chính thức, Shakira sẽ hát trong lễ khai mạc World Cup 2022 tại sân Al Bayt, Qatar vào ngày 20/11. Theo tờ Musicmundial, FIFA mời nữ ca sĩ Colombia tái xuất do các ca khúc họ tung ra trước đó không thành công như mong đợi. Hayya Hayya (Better Together) - bài hát do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện, chỉ đạt được 27 triệu lượt xem trên YouTube sau 7 tháng ra mắt.

Theo Billboard, Shakira chứng minh sức ảnh hưởng với World Cup qua hàng loạt ca khúc biểu tượng mà các nghệ sĩ sau này khó vượt qua. Giai điệu Latin bắt tai, vũ điệu "nóng bỏng" cùng sức ảnh hưởng từ tên tuổi của cô đã đóng góp vào thành công của World Cup. Shakira bắt đầu mối duyên với World Cup từ năm 2006 với "Hips don't lies".

Bài hát của cô khuấy động bầu không khí khắp các sân vận động ở Đức thời điểm đó và khiến mọi khán giả đều muốn nhún nhảy. Trong một cuộc phỏng vấn, ca sĩ nói tên bài hát được lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện của cô với các nhạc sĩ. Cô giải thích khi nghe thấy một điệu nhạc thực sự hấp dẫn, cô sẽ vô thức lắc hông: "Cái hông của tôi sẽ không bao giờ nói dối. Nếu nó không lắc lư, chứng tỏ giai điệu này chưa ổn".