Tại buổi Đối thoại cùng CEO với chủ đề: "FINTECH – Triển vọng nghề nghiệp tương lai", Shark Lê Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIN Corporation chia sẻ, sinh viên muốn làm khởi nghiệp, muốn làm chủ nên có kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, biết cách làm việc đội nhóm để tận dụng sức mạnh của đội nhóm.

"Người khởi nghiệp phải giỏi đối nhân xử thế, tuân thủ quy trình, phân công công việc cụ thể, đúng giờ, đúng vai trò, đúng trách nhiệm thì mới thành công, biết cách tạo động lực cho nhân viên. Người lãnh đạo càng giữ được 'tâm sáng' thì thành công càng cao", vị "cá mập mới" trong chương trình truyền hình thực tế Shark Tank Việt Nam mùa 5, chia sẻ.

Shark Lê Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIN Corporation. Ảnh: M Tiên

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm 8 lần thất bại trước khi thành công, Shark Lê Hùng Anh khuyên sinh viên muốn thoát nghèo nên khởi nghiệp. Nhưng trước khi khởi nghiệp, cần hiểu rõ con đường khởi nghiệp là không đơn giản, phải biết mình nên cần gì, có sự chuẩn bị, có kế hoạch rõ ràng. Cần xác định nếu thất bại (mất hết) bản thân mình có đứng dậy được không, lúc đó hãy bắt đầu.

Tôi không hướng các bạn sinh viên vừa ra trường khởi nghiệp liền

Theo Shark Lê Hùng Anh, ông không hướng các bạn sinh viên vừa ra trường khởi nghiệp liền. Nhưng nếu bạn đủ quyết tâm thì nên hiểu "Khởi nghiệp là tồn tại được, không phải là lợi nhuận".

"Mở shop, mở nhà hàng, quán cà phê... là lập nghiệp. Khởi nghiệp là phải tạo ra cái mới, cái đó sẽ thay đổi được tư duy của nhóm người nào đó. Rất khó để doanh nghiệp tồn tại, phải có đủ trải nghiệm", ông Hùng Anh, chia sẻ.

-Là một người khởi nghiệp thành công ở độ tuổi khá trẻ, theo ông thì khởi nghiệp có phải là một con đường sáng cho sinh viên?



Con đường nào tốt cho người lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến thì đó chính là con đường nên đi.

Có rất nhiều người đi lên từ vị trí thấp chứ không phải có nhiều tiền nhờ vào việc khởi nghiệp. Bởi con đường khởi nghiệp vốn chẳng hề dễ dàng, đặc biệt là với sinh viên đang trong quá trình học tập lẫn vừa ra trường. Thay vì việc tự hỏi xem bản thân muốn gì, hãy tự đặt câu hỏi bản thân mình cần gì trước.

"Điều quan trọng mà startup cần chưa hẳn là tiền, mà là kiến thức và kinh nghiệm, làm sao để đi đúng hướng trong một thời gian nhanh nhất...", Shark Lê Hùng Anh chia sẻ.



Quả thật, khởi nghiệp là con đường vô cùng tươi sáng nếu như thành công, nhưng trước hết, phải tính toán hết mọi tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ và trên hết là luôn luôn sẵn sàng để đứng lên sau mỗi thất bại.

Có thể lựa chọn cho mình con đường phù hợp với khả năng, hoàn cảnh, nhưng trên hết, cái tâm phải sáng thì tỷ lệ thành công mới cao.

-Theo ông, đâu là lứa tuổi tốt nhất để khởi nghiệp?

Theo tôi, độ tuổi để khởi nghiệp tốt nhất là khoảng 25 - 30 tuổi, khi mà bạn đã tích lũy đủ kiến thức, kinh nghiệm cũng như kinh tế. Trừ khi gia đình bạn có đủ điều kiện để cho bạn tự tin thể hiện. Còn nếu không, khởi nghiệp là một việc rất phức tạp và mang tính cạnh tranh rất cao.

Hãy cố gắng nâng cao chuyên môn. Bởi trong việc làm ăn thì không thể chắc chắn được rằng mình sẽ thành công. Vậy nên cách tốt nhất là chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ trước khi bước vào con đường này.

Mới 36 tuổi, ông Lê Hùng Anh đang giữ với vai trò là Nhà đầu tư - "vị cá mập mới" trong chương trình truyền hình thực tế "Shark Tank Việt Nam mùa 5"

-Khi ông bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực Fintech, ông có những kì vọng, mong muốn và tầm nhìn như thế nào? Ông có lời khuyên gì giành cho các bạn trẻ lẫn doanh nghiệp về tư duy, tầm nhìn để phát triển bản thân một cách bền vững nhất?

Không có lĩnh vực nào là không nhiều chông gai, nhưng cũng đừng để chúng cản bản thân làm tới nơi tới chốn. Tôi mong muốn doanh nghiệp của bản thân sẽ có chỗ đứng mỗi khi người ta nhắc tới lĩnh vực làm việc của mình.

Bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng rằng số lượng nhân lực trong thời gian sắp tới sẽ đủ để đáp ứng cho quá trình phát triển của doanh nghiệp mình. Và đó phải là những nhân lực thuộc hàng tinh anh để cùng nhau đưa doanh nghiệp đến với toàn thế giới chứ không chỉ hoạt động ở nước ta hay ở khu vực Đông Nam Á.

Thua lỗ chỉ là cái khó khăn trước mắt, nhưng tôi chấp nhận đầu tư để tạo ra giá trị lâu dài.

Bí quyết là kinh doanh trong ý tưởng của mình, đừng sao chép ý tưởng của người khác

-Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm để thành công khi khởi nghiệp của mình? Đâu là thế mạnh để ông "chinh chiến" ở thị trường trong và ngoài nước?

Kinh nghiệm của tôi, cần xác định đối tượng khách hàng và nguồn lực nhân sự trước khi xác định kinh doanh quốc tế. Còn với thị trường trong nước, lời khuyên của tôi khi tiếp cận khách hàng trong nước trước sự cạnh tranh khốc liệt, có rất nhiều đối thủ là nếu như ta làm kỹ, có chiến lược, tầm nhìn tốt, giữ được tâm sáng là sẽ thành công.

Một kinh nghiệm dành cho các chủ doanh nghiệp đó là phải đặt bản thân vào vị trí của người lao động. Họ cống hiến, mang tới cho công ty những giá trị nhất định thì họ cũng xứng đáng với sự đối đãi tương tự.

Nếu như không nắm được điểm này thì tỷ lệ thành công của doanh nghiệp sẽ không cao.

"Đối thoại cùng CEO" là chương trình được tổ chức thường xuyên tại ĐH HUTECH nhằm truyền cảm hứng, đánh thức những khát vọng, đam mê ẩn sâu trong mỗi sinh viên. Qua chương trình này, sinh viên có cơ hội giao lưu, đối thoại với các Giám đốc điều hành (CEO) có nhiều trải nghiệm và đang làm việc trong môi trường thực tế của doanh nghiệp. Từ đây, sinh viên có thể nuôi dưỡng ước mơ, theo đuổi đam mê và chinh phục những tầm cao mới ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.



-Có phải các doanh nghiệp bây giờ đều yêu cầu nhân viên có thể đáp ứng nhiều vị trí không?

Tùy theo doanh nghiệp các bạn ứng tuyển vào, đặc biệt các công ty, doanh nghiệp liên quan khởi nghiệp thì có thể yêu cầu các bạn đáp ứng nhiều vị trí. Tôi thì làm bắt đầu ở công ty vừa và nhỏ trước, học hỏi ở nhiều vị trí thì khả năng giải quyết vấn đề, sự cố dễ dàng hơn.

Cần lưu ý, phần lớn là các doanh nghiệp cần thái độ làm việc của các bạn, quyết tâm với công việc, cố gắng và có trách nhiệm với công việc thì sẽ được ưu ái hơn và thành công hơn.

- Từng thất bại 8 lần trước khi thành công, nhìn lại hành trình khởi nghiệp của mình ông có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp?

Khi nói với các bạn trẻ khởi nghiệp, tôi luôn chỉ ra các rủi ro. Phải chuẩn bị tình huống xấu nhất là có thể mất trắng cho các bạn trẻ khi họ đưa ra quyết định khởi nghiệp. Tôi cổ vũ người trẻ khởi nghiệp nhưng các bạn trẻ không nên bỏ dở việc học, cần đi làm để lấy kinh nghiệm bởi khi có ý tưởng hay không có nền tảng kiến thức vững chắc sẽ rất khó trong việc quản trị từ giấy tờ sổ sách, kế toán đến các vấn đề nhân sự.

Với tôi, yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh là may mắn. Nhưng không phải là sự may mắn từ trên trời rơi xuống, các bạn trẻ cần phải chuẩn bị những điều kiện "cần" và "đủ" về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và đam mê để may mắn được bền lâu.



Thật sự, tôi vẫn mong muốn một điều, các bạn sinh viên nên tập trung vào nghề nghiệp chuyên môn của mình trước khi khởi nghiệp vì khả năng thành công khi khởi nghiệp rất khó. Đôi khi kiến thức, kinh nghiệm là 1 phần rất quan trọng cho việc khởi nghiệp sau này...