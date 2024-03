"Shark Thủy" bị bắt: Phản ứng của phụ huynh tại TP.HCM như thế nào?

Ngày 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức "Shark Thủy", bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.

Phụ huynh tin tưởng vào pháp luật

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Tuấn, một phụ huynh cho biết, bản thân ông và rất nhiều phụ huynh cảm thấy vui, "nhẹ người" khi pháp luật đã vào cuộc, bắt ông Nguyễn Ngọc Thủy. Mặc dù ông Thủy bị bắt với các lý do chiếm đoạt tài sản của chủ đầu tư, tuy nhiên, khi mở rộng điều tra, các vấn đề về nợ phí của phụ huynh chắc chắn sẽ được cơ quan điều tra làm rõ.

Shark Thủy làm việc với phụ huynh để đưa ra lộ trình trả phí vào ngày 9/4/2023. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Tuấn cũng thừa nhận rằng, về các khoản học phí mà Apax Leaders nợ của phụ huynh, ông không hy vọng sẽ lấy lại được. Hiện tại, ông chỉ mong pháp luật sẽ nghiêm minh, xử lý đúng người đúng tội. Có như vậy mới làm gương cho những trung tâm khác, đừng lợi dụng giáo dục để lừa đảo.

Tương tự, ông Trần Văn Nghiêm, đại diện một nhóm phụ huynh cũng chia sẻ, hiện có rất nhiều phụ huynh bị Apax Leaders nợ tiền học phí, có người vài triệu, có người vài chục triệu nhưng cũng không ít người đang bị nợ vài trăm triệu đồng. Trong số này, rất nhiều phụ huynh người khó khăn, phải vay ngân hàng, vay nóng để đóng tiền cho con học. Nhiều năm qua, họ phải ngày ngày trả nợ, "cõng" lãi... trong khi con cái thì không được học.

"Tôi tin rằng pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh, trả lại công bằng cho những người bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Đối với phụ huynh, tất nhiên chúng tôi rất mong được trả lại số học phí đã đóng nhưng sẽ là điều rất khó", ông Nghiêm nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Apax Leaders nhiều lần đối thoại, đưa ra lộ trình trả phí với phụ huynh nhưng chưa thực hiện xong. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Nghiêm cũng hy vọng rằng, nếu pháp luật có thể thu hồi tài sản của ông Nguyễn Ngọc Thủy, có thể ưu tiên trả cho các phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, vướng vào nợ nần... để bớt phần nào áp lực cho phụ huynh.



Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong nhiều hội nhóm phụ huynh đang bị nợ phí, ngoài những ý kiến bày tỏ sự phấn khởi vì pháp luật vào cuộc sau bao ngày họ gửi đơn cầu cứu khắp nơi... thì cũng không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng, vì không biết sẽ đòi lại tiền bằng cách nào.

Trước đó, từ cuối năm 2022, nhiều phụ huynh lên tiếng phản ánh về việc Apax Leaders thu học phí nhưng không tổ chức dạy học cho học viên; đóng cửa nhiều trung tâm nhưng không có lý do, không thông báo với phụ huynh. Sau thời điểm này, hàng trăm phụ huynh đóng tiền vào Apax Leaders đã đến các trung tâm còn hoạt động để gây áp lực, yêu cầu trả lại học phí.

Phụ huynh nhiều lần đến trung tâm Apax Leaders còn mở cửa để đòi tiền. Ảnh: Mỹ Quỳnh Sau khoảng thời gian dài im lặng, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Anh ngữ Apax (Apax Leaders) đã ra mặt, làm việc với phụ huynh và đưa ra lộ trình trả phí cuối cùng vào ngày 9/4/2023. Với lộ trình này, Apax Leaders đã trả phí cho một số phụ huynh. Đa số phụ huynh vẫn mòn mỏi chờ đợi. Sau đó, Apax Leaders tiếp tục thất hứa, không trả phí theo lộ trình đã chốt mà đưa ra các lộ trình khác. Điều này khiến phụ huynh tại TP.HCM vô cùng bất bình. Thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, theo báo cáo của Apax Leaders, tổng số tiền học phí Apax Leaders nợ phụ huynh là hơn 108 tỷ đồng, đã trả hơn 14 tỷ đồng, còn nợ gần 94 tỷ đồng. Ngoài học phí, Apax Leaders còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2/2023 với số tiền là trên 11,5 tỷ đồng; nợ tiền thuê mặt bằng là 9 tỷ đồng; nợ thuế tính đến 31/12/2023 là hơn 15 tỷ đồng; chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng (đối với người lao động Việt Nam) và hơn 1,3 tỷ đồng (đối với người lao động nước ngoài).

Tham khảo thêm