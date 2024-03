Shark Thuỷ vừa bị bắt tạm giam là ai?

Trước đó Dân Việt đã đưa tin, ngày 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy", Chủ tịch Tập đoàn EGroup) và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban Quan hệ cổ đông, Công ty EGame) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Thủy là ai?

Shark Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội. Theo giới thiệu, Shark Thủy vẫn chưa hoàn thành chương trình học đại học của mình. Ông bỏ ngang khi còn là sinh viên đại học và theo đuổi con đường lập nghiệp của mình từ khi còn rất trẻ.

Năm 2017, ông được Enterprise Asia bình chọn là 1 trong 14 doanh nhân xuất sắc nhất tại Việt Nam và được trao tặng giải thưởng Doanh nhân châu Á – Thái Bình Dương (APEA).

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức "Shark Thủy", bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông cũng từng thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình.

Shark Thuỷ thành lập nhiều tập đoàn như Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Tập đoàn Egame), Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital (Tập đoàn Ecapital), Công ty cổ phần Apax English (Tập đoàn Apax English)....

Shark Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc với tỷ suất chiếm hữu 35% vốn điều lệ Egroup. Đồng thời Shark Thủy còn nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại các công ty như Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, Công ty cổ phần Apax English…

Ngoài hệ thống các tập đoàn này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) còn thành lập nhiều trung tâm Tiếng Anh Apax English – Apax Leaders, hàng chục trường mầm non STEAMe GARTEN, 11 Viện trị liệu thẩm mỹ Yakson Beauty, 50 cửa hàng Soya Garden trên toàn quốc và 12 trung tâm CMS (chương trình giáo dục sớm cho trẻ thời 4.0) và 1 trung tâm trải nghiệm STEM chuẩn quốc tế.

Trong đó, một trong những công ty được coi là hoạt động hiệu quả nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (đã niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, mã IBC) kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, đang sở hữu các chuỗi "thương hiệu" trung tâm dạy tiếng Anh như Apax Holdings, Apax Leaders. Hiện nay, IBC đang có 3 công ty con là Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English), Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarden và Công ty cổ phần Trường liên cấp Firbank Australia, cùng 3 công ty liên kết là Công ty cổ phần Tập đoàn hạ tầng giáo dục, Công ty cổ phần Giáo dục tư duy và Sáng tạo CMS, Công ty cổ phần Hạ tầng Trường liên cấp STEAME.

Shark Thủy từng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trước báo chí rằng, ông có những bước đầu thành công với các lĩnh vực đầu tư vào giáo dục, công nghệ thông tin và sức khỏe.

“Trước khi tôi quyết định, tôi đã tự hỏi rất nhiều lần rằng, tôi thực sự muốn gì, tôi đi làm thì ai tạo việc làm cho tôi… Và tôi quyết định chọn dừng lại việc học để kinh doanh, vì biết mình không thể làm hai việc một lúc và cũng tự xác định rất rõ đam mê của mình. Nếu các bạn có đam mê, xác định rõ việc mình muốn làm và sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận nhiều thử thành để thực hiện thì hãy chọn và hãy tự chịu trách nhiệm”, Shark Thủy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, 2023, "Shark Thủy" bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.

Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng gặp "phốt". Các phụ huynh của trung tâm này phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.