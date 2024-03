Shark Thủy chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tại Egroup cho ai?

Thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn EGroup và cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Anh ngữ Apax (Apax Leaders) (Shark Thuỷ) bị khởi tố, bắt tạm giam được hàng ngàn phụ huynh đặc biệt quan tâm từ sáng 26/3. Đáng chú ý, có rất nhiều phụ huynh lo lắng, bởi không biết phải "bấu víu" vào đâu để tiếp tục đòi lại khoản học phí từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng đã đóng tại Apax Leaders.

Shark Thủy đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông

Cùng ngày, Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup đã có thông cáo về việc hoạt động của tập đoàn và các công ty thành viên trong hệ thống sau khi ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy đã ủy quyền điều hành Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame cho bà Nguyễn Thị Dung, thành viên HĐQT của Công ty Egame, thành viên Ban lãnh đạo của Tập đoàn Egroup. Ảnh: BCA

Theo thông cáo, Bộ Công An đã có quyết định khởi tố vụ án đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup. Ông Nguyễn Ngọc Thủy đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề có liên quan.

Đại diện Egroup cho biết ông Nguyễn Ngọc Thủy đã ủy quyền điều hành Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame cho bà Nguyễn Thị Dung, thành viên HĐQT của Công ty Egame, thành viên Ban lãnh đạo của Tập đoàn Egroup.

Đồng thời, ông Thủy cũng đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tại 2 doanh nghiệp này cho bà Dung theo đúng điều lệ của công ty và quy định của pháp luật. Ban lãnh đạo của Tập đoàn Egroup cũng đã họp và đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Egroup.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (áo trắng) trong một lần đối thoại với phụ huynh tại TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Sự việc diễn ra là điều không ai mong muốn, nhưng trong mọi tình huống, ban lãnh đạo luôn ưu tiên đảm bảo hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên như: Hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leaders, Hệ thống trường mầm non STEAMe Garten, Hệ thống trung tâm đào tạo năng lực tư duy và sáng tạo quốc tế CMS Edu... để đảm bảo quyền lợi học tập của các học viên, quyền lợi của khách hàng, của các đối tác và các cổ đông", thông cáo nêu rõ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame;

Cùng với ông Thủy, ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame cùng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật vào ngày 25/3. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.