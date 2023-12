Shin Min Ah tham gia phim chữa lành có gì thú vị?

"Our Season" là một tác phẩm chữa lành, kể về một người mẹ Bok Ja (Kim Hae Sook) đã qua đời. Tuy nhiên, từ thiên đường, bà trở về Trái đất để dành thời gian ở bên con gái Jin Joo (Shin Min Ah) - người từ bỏ công việc ở Mỹ để về vùng nông thôn điều hành một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc theo công thức nấu ăn của mẹ mình.



Với câu chuyện xoay quanh hai mẹ con, bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và tò mò cho khán giả. Khi được hỏi về phần nào của kịch bản thu hút cô, Shin Min Ah chia sẻ: "Tôi đã xem bộ phim trước khi phim ra mắt và trailer đã khiến tôi khóc. Mẹ, con gái, những người thân yêu, tất cả chúng ta đều phải chia tay vào một lúc nào đó. Tôi nghĩ việc trải nghiệm và hồi tưởng về điều đó sẽ có thể sẽ để lại dư âm tốt với mọi người".



Shin Min Ah tham gia phim chữa lành

Tạo hình xinh đẹp của Shin Min Ah trong phim mới. Ảnh: IT.

Cô nói thêm: "Tôi chưa bao giờ mất đi một người thân thiết nào, nhưng chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi buồn. Đây là câu chuyện về tình mẫu tử mà nhiều người đồng cảm. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu kể lại câu chuyện này mà không quá nặng nề".

Khi thảo luận về cảm nhận về bạn diễn Kim Hae Sook, được biết đến như "người mẹ quốc dân", Shin Min Ah mô tả: "Thực ra, chỉ cần nhìn vào mắt bà ấy là tôi đã muốn khóc rồi". Shin Min Ah cũng chia sẻ về mối quan hệ với Kim Hae Sook ngoài đời, nói rằng họ thực sự giống như bạn bè hơn là mẹ con.

Trong buổi ra mắt phim trước đó, Kim Hae Sook bày tỏ sự hào hứng với dự án mới: "Trước đây, tôi đã từng đóng nhiều vai bà mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên vào vai một bà mẹ từ thiên đường xuống trong kì nghỉ 3 ngày để gặp con gái của mình.

Nếu cha mẹ chúng tôi qua đời thì có lẽ chúng tôi sẽ ít nhất một lần nghĩ: "Tôi muốn gặp lại họ". Khía cạnh đó gây được tiếng vang mạnh mẽ với tôi và cũng là lý do tôi quyết định tham gia dự án".

Shin Min Ah và Kim Hae Sook trong "Our Season". Ảnh: IT.

Theo thông tin từ Newsen, với kỳ vọng cao vào khả năng diễn xuất cảm xúc của Kim Hae Sook, cặp đôi Shin Min Ah và Kim Hae Sook, cùng với sự xuất hiện của Hwang Bo Ra (vai Mi Jin - người bạn thân của Jin Joo), hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm diễn xuất đặc sắc.

Bên cạnh đó, với bối cảnh làng quê, "Our Season" được dự đoán sẽ tạo ra cảm giác thoải mái, an ủi và làm dịu đi những cảm xúc vào dịp cuối năm thông qua những hình ảnh bình yên và quen thuộc.

Shin Min Ah nổi tiếng với vẻ ngoại hình xinh đẹp, thân hình thanh thoát và khả năng diễn xuất tài năng. Cô đã đóng vai chính trong các dự án nổi tiếng như "My Girlfriend Is a Gumiho", "Arang and the Magistrate" và "Oh My Venus". Với tài năng đã được chứng minh trong diễn xuất, Shin Min Ah đã giành được nhiều giải thưởng, trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Shin Min Ah còn là một người mẫu ảnh và đại diện thương hiệu nổi tiếng. Cô thu hút một lượng fan hâm mộ đông đảo cả trong và ngoài Hàn Quốc, nhờ vào tài năng, sự quyến rũ và vẻ tự nhiên của mình.

Shin Min Ah tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành giải trí và tham gia vào các dự án phim hấp dẫn. Với sự kỳ vọng và tình yêu từ khán giả, cô đã và đang chứng tỏ mình là một nữ diễn viên tài năng và có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hàn Quốc.