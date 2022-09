Show diễn miễn phí của Tuấn Hưng chính thức hoạt động trở lại

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện của ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, show "Góc ban công" đã được UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho phép hoạt động trở lại. Đêm nhạc có tên gọi "Cảm ơn" sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy (ngày 24/9) với sự góp mặt của Tuấn Hưng và nhiều khách mời như: Minh Quân, Anh Quân Idol, Minh Vương...

Chương trình sẽ có thêm các nhân viên phụ trách việc điều phối khán giả nhằm đảm bảo trật tự. Những người xem chương trình sẽ phải tuân thủ theo sự sắp xếp của ban tổ chức, nhằm đảm bảo các quy định đặt ra.

Ca sĩ Tuấn Hưng biểu diễn tại show "Góc ban công". (Ảnh: NVCC)

Trong văn bản mới phát hành, UBND Hoàn Kiếm đề nghị ca sĩ Tuấn Hưng đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng chống dịch bệnh. Việc dàn dựng sân khấu chỉ diễn ra trong khu vực ban công tầng 2 số nhà 19 Hàng Khay, không diễn ra tại khu vực vỉa hè, lòng đường, không cản trở an toàn giao thông và mất an toàn cho người đi bộ.

Văn bản cũng chỉ rõ, thiết bị âm thanh sử dụng tại sự kiện phải ở mức duy trì, đảm bảo mức âm lượng phù hợp, không ảnh hưởng tới các hoạt động xung quanh.

Show diễn "Góc ban công" của Tuấn Hưng được tổ chức miễn phí vào thứ 7 hàng tuần tại khu vực phố đi bộ từng thu hút hàng ngàn khán giả tham dự. Tuy nhiên, vào ngày 9/9, nam ca sĩ bị xử phạt 12,5 triệu đồng do tổ chức biểu diễn khi chưa được cấp phép. Lãnh đạo địa phương cho biết hoàn toàn ủng hộ hoạt động của ca sĩ nhưng anh cần hoàn thành đủ các thủ tục theo quy định.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Tuấn Hưng khẳng định anh mong muốn được tiếp cận với người hâm mộ và làm mới mình, tuy vậy luôn thượng tôn pháp luật. Nam ca sĩ cho biết sẽ rút kinh nghiệm cũng như chuẩn bị kỹ hơn thủ tục pháp lý cần thiết để "Góc ban công" được phép hoạt động trở lại.