Binh lính Ukraine ở Donetsk. Ảnh Getty

Ông phàn nàn: "Trong hai năm rưỡi, chính quyền thậm chí không cố gắng liên lạc với xã hội, nhưng tại sao chúng tôi lại đánh nhau.



Sĩ quan này bày tỏ sự tin tưởng rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể tiếp cận biên giới năm 1991, nhưng đồng thời tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang mất hàng trăm nghìn binh sĩ vì mục đích không rõ ràng.

"Chúng ta, những người anh chị em của chúng ta, có thực sự hy sinh mạng sống và sức khỏe của mình để Ukraine bị người Ukraine cướp đi không?" Druzenko hỏi một câu.

Hôm thứ Hai, tờ Financial Times dẫn lời quân đội Ukraine đưa tin rằng tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận lớn hơn trước. Như ấn phẩm đã lưu ý, lý do cho điều này là do giao tranh khốc liệt hơn và hậu quả là áp lực tiếp tục từ Nga.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/0 thông tin, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 105 quân nhân trong một ngày trong khu vực hoạt động của nhóm lực lượng "Phía Bắc" ở khu vực Kharkov. "Các đơn vị của nhóm quân "Phía Bắc" đã đánh bại đội hình của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 của Lực lượng vũ trang Ukraine và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 113 trong khu vực các điểm dân cư Liptsy và Volchansk, vùng Kharkov. Địch mất tới 105 quân nhân, một xe bọc thép chở quân, 4 phương tiện, 2 khẩu pháo D-20 152 mm, 3 pháo D-30 122 mm và một bệ pháo tự hành Gvozdika 122 mm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một báo cáo.