Thương hiệu Công nghệ có chỉ số sức mạnh cao nhất Việt Nam: CMC lọt top 2

Lễ vinh danh “Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023” do Brand Finance phối hợp Mibrand Vietnam tổ chức.

Cũng trong “Lễ công bố Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023”, Tập đoàn Công nghệ CMC đạt thêm 2 hạng mục giải thưởng giá trị, gồm: Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và Top 2 Thương hiệu Công nghệ có chỉ số sức mạnh Thương hiệu cao nhất Việt Nam 2023. Các doanh nghiệp trong Top 100 được Brand Finance và Công ty Tư vấn thương hiệu Mibrand Việt Nam trao chứng nhận chính thức về thứ hạng, giá trị thương hiệu quốc gia và chỉ số sức khỏe thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của Brand Finance được xây dựng trên phương pháp định giá thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO 10668 và là bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới hiện nay.

Ngoài việc tính toán giá trị thương hiệu, Brand Finance cũng xác định sức mạnh thương hiệu thông qua việc đánh giá đầu tư tiếp thị, vốn chủ sở hữu của các bên liên quan và hiệu quả kinh doanh. Tập đoàn Công nghệ CMC được xếp thứ hạng cao nhờ giữ vững được tốc độ tăng trưởng tại các thị trường đang đầu tư, chỉ số sức khỏe thương hiệu ổn định, doanh thu dự kiến trong tương lai tốt và giá trị thương hiệu không ngừng tăng mạnh trong suốt 5 năm qua.

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2022, Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn CMC đạt 8.364 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kì và đạt 97% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao phân bổ (EBITDA) đạt 888 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và hoàn thành 98% kế hoạch năm 2022. Các lĩnh vực chính đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước, trong đó nổi bật là: Khối Kinh doanh Quốc tế có tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021 với: Doanh thu tăng 62% và hoàn thành 104% kế hoạch năm, lợi nhuận tăng 24% so với cùng kỳ; Doanh thu các khối Công nghệ & Giải pháp và Hạ tầng số đều tăng trưởng lần lượt ở mức 13%, 14% và hoàn thành kế hoạch ở mức 101% và 90%.

Ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC tham dự Lễ vinh danh “Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023”.

Là một tập đoàn CNTT hàng đầu của Việt Nam, CMC đã không ngừng phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ đón đầu xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, cung cấp cho thị trường các sản phẩm, dịch vụ về: Công nghệ lõi có khả năng chuyển giao trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, Big Data, IoT, Cyber Security; Các nền tảng phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Dịch vụ công nghệ điện toán đám mây, an ninh an toàn thông tin, sản phẩm phần mềm... Đặc biệt, với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp hàng đầu về hạ tầng số và dịch vụ số tại Việt Nam, hướng tới hình thành Trung tâm số (Digital Hub) của khu vực và thế giới vào năm 2030, CMC đã nhanh chóng đầu tư xây dựng hệ thống Data Center (trung tâm dữ liệu) hiện đại, nhằm góp phần đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng số quốc gia.

Bên cạnh đó, Tập đoàn CMC đã cho ra đời Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC ATI, là nòng cốt sáng tạo công nghệ lõi, đồng thời sáng tạo ra nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng chất lượng cao cho ngành. Cho đến nay, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC ATI đã phát triển, hoàn thiện được 11 sản phẩm Công nghệ Make in Vietnam – Made by CMC.

Ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ: “CMC luôn có nhận thức cao về vai trò của thương hiệu đối với sự phát triển của Tập đoàn, cũng như sự đóng góp cho quá trình phát triển của quốc gia, dân tộc… Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, giá trị thương hiệu luôn được CMC chú trọng xây dựng thông qua những sản phẩm, dịch vụ uy tín, đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế để cung cấp cho các khách hàng ở cả Việt Nam và trên thế giới…”

Ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC lên nhận Giải thưởng Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023.

Thời gian qua, bằng việc triển khai thành công nhiều dự án chuyển đổi số cho các đơn vị, doanh nghiệp, Tập đoàn CMC đã thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Hình ảnh thương hiệu Tập đoàn CMC đã được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao. CMC cũng liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế uy tín, khẳng định vị trí tiên phong trong chuyển đổi số và giá trị thương hiệu.

Đánh giá chung về kết quả mà các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được, ông Alex Haigh - Giám đốc Điều hành của Brand Finance Châu Á Thái Bình Dương cho rằng, nhiều thương hiệu đã có những cải tiến vượt bậc cả về giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu, nhờ đó nâng cao vị thế vững chắc trong bảng xếp hạng Top Thương hiệu giá trị. “Bất chấp những khó khăn thách thức về kinh tế, các thương hiệu đã thể hiện mức tăng trưởng vượt bậc trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam của Brand Finance năm nay. Báo cáo Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam của Brand Finance sẽ trở thành thước đo quan trọng cho sự thành công của các thương hiệu trong tất cả các lĩnh vực”, ông Alex Haigh cho biết thêm.

Ông Alex Haigh – Giám đốc điều hành của Brand Finance Châu Á Thái Bình Dương có bài phát biểu tại Lễ trao giải.

Cũng trong sự kiện, cuộc tọa đàm với chủ đề: “Phát triển xanh – Cách tiếp cận phù hợp cho các thương hiệu Việt” diễn ra với sự tham gia của ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương và đại diện các doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam. Ông Hoàng Minh Chiến đã có bài phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển thương hiệu bền vững, đồng thời cũng nêu ra những thách thức cần vượt qua để có thể nắm bắt cơ hội, tạo ra đột phá tích cực cho toàn ngành./.