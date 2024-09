Siêu bão Helene đổ bộ nước Mỹ làm hàng chục người chết

Một chiếc xe ô tô bị kẹt do ngập nước ở bang North Carolina hôm 27/9. Ảnh: CBSN.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết ông nghĩ rằng bão Helene đã gây ra nhiều thiệt hại hơn bão Idalia vào năm 2023, bão Idalia lúc đó là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida trong hơn 125 năm.



Đi khảo sát bằng trực thăng sau khi bão tan, ông cho biết: "Tôi có thể nói rằng tình hình tồi tệ hơn nhiều so với Idalia.. Nhìn vào Keaton Beach, tôi nghĩ gần như mọi ngôi nhà đã bị hủy hoại, hoặc phần lớn, và một số hoàn toàn bị xóa sổ. Đó là do họ đã có một đợt sóng lớn đổ vào đó".

Các quan chức nghĩ rằng đợt sóng có thể cao tới hơn 6m.

Bão Helene đổ bộ gần Perry, Florida vào tối 26/9 với sức gió duy trì 225kh/j và gió giật cao hơn, theo Trung tâm Bão Quốc gia. Bão Idalia vào tháng 8 năm 2023 đã đổ bộ với cấp độ 3, có sức gió duy trì khoảng 200km/h.

Ở bang South Carolina có ít nhất 19 người đã thiệt mạng do Helene, theo Bộ An toàn Công cộng South Carolina, bao gồm hai lính cứu hỏa. Đây là bang có số người thiệt mạng nhiều nhất do bão.

Ở bang Georgia có ít nhất 15 người thiệt mạng. Một lệnh giới nghiêm có hiệu lực trong 12 giờ đã được ban hành ở Asheville, bang North Carolina, bắt đầu từ 7:30 tối 27/9, theo chính quyền thành phố.

Một cư dân North Carolina cho biết các gia đình bị mắc kẹt trong nhà ở khu phố của cô.

Một phụ nữ sống ở North Carolina cho biết cô cảm thấy "chấn thương" vì bão Helene, đã mang đến mưa lớn và lũ lụt cho miền Đông Nam sau khi đổ bộ vào tối thứ Năm.

"Trong 20 năm sống ở North Carolina, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra ở đây. Tôi nghĩ rằng tôi và hầu hết hàng xóm đều cực kỳ không chuẩn bị cho điều này," cô Avery Dull nói.

Cô cho biết vì đang ở tầng hai, căn hộ của cô vẫn ổn.

"May mắn là chúng tôi ở vùng cao, nhưng những người kia đã mất hết mọi thứ," Dull nói. "Một nửa khu phố của tôi bị ngập nước và hàng chục gia đình bị mắc kẹt trong nhà. Xe cộ đã bị ngập hoàn toàn và hỏng hóc, và điện thì mất khắp quận."

Khoảng 1,1 triệu người đang ở trong tình trạng khẩn cấp về lũ quét, mức cảnh báo lũ quét cao nhất do Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ban hành, dành cho lũ lụt thảm khốc đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Các cảnh báo lũ lụt này nằm ở vùng Appalachians phía Nam của tây North Carolina và các khu vực lân cận của các bang Tennessee, South Carolina và Virginia.

Kết quả của nhiều ngày mưa lớn do sự kết hợp giữa một mặt lạnh di chuyển chậm và bão Helene quét qua đã mang đến lũ lụt rộng khắp và kỷ lục cho các khu vực.

Trong khi mưa đã phần lớn ngừng lại, các con sông vẫn sẽ tiếp tục dâng ở một số nơi khi nước mưa tiếp tục chảy vào các con sông và suối.

Cư dân Asheville mô tả tình trạng "hỗn loạn hoàn toàn" và lo ngại về ô nhiễm nước.

Maxwell Kline và Samuel Hayes cho biết họ đã đến trung tâm thành phố để xem thiệt hại vào sáng thứ Sáu và mô tả khu vực River Arts District bị ngập trong nước lũ ô nhiễm dầu, họ nói với phóng viên CNN. Nhiều nhà máy sản xuất trong khu vực đã bị ngập, họ cho biết.



"Nhiều doanh nghiệp bị tàn phá hoàn toàn… Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy kể từ khi tôi sống ở đây. Thật sự là một thảm họa" - Klinenói.

Hayes cho biết anh đã thức dậy với nhiều cuộc gọi từ nhân viên thông báo về cây cối đổ trên mái nhà, nước tràn vào nhà và lở đất. "Hỗn loạn hoàn toàn quanh thành phố," anh nói thêm. "Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp. Cơn bão thực sự sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của chúng tôi."

Kline và Hayes cho biết thành phố đã mất điện, internet hay dịch vụ điện thoại trong nhiều giờ. "Tất cả các trạm xăng đều ngừng hoạt động. Không thể mua gì ngay bây giờ – không có thực phẩm, không có xăng, không có gì cả," Kline nói.

Tại bệnh viện Quận Unicoi ở Erwin, bang Tennessee đã có 54 người, bao gồm cả bệnh nhân, đã bị mắc kẹt trên mái bệnh viện trong ngày 27/9, sau khi nước dâng nhanh từ bão Helene khiến việc sơ tán vào sángcùng ngày không thể thực hiện được,



Các nỗ lực cứu hộ bằng trực thăng liên tục sau đó đã giải thoát được những người mắc kẹt.

"Cách đây một ngày, bạn sẽ không thể nhìn thấy thẳng đến bệnh viện như bây giờ. Cây cối đổ và các cấu trúc, nhưng tất cả đều ngập nước, trôi xuống dưới," một cư dân nói.

"Lệnh giới nghiêm được ban hành để đảm bảo an toàn cho công chúng và sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới," chính quyền thành phố Asheville cho biết trong một bài đăng trên Facebook.