Báo Mỹ: Quyền lực ngôi sao của ông Zelensky mờ dần trong Điện Capitol.

Các Thượng nghị sĩ Chuck Summer và Mitch McConnell cùng với Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp hồi tháng 7. Ảnh: NYT.

New York Times ngày 26/9 viết: Ông Zelensky được coi là người vận động thuyết phục nhất của Ukraine, có khả năng vượt qua tình trạng bế tắc đảng phái tại quốc hội bằng Mỹ những lời kêu gọi gửi vũ khí và các vật phẩm khác đến Kiev. Nhưng khi cuộc chiến chống lại Nga kéo dài, sức hút của ông ở Washington đã giảm rõ rệt, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho tương lai của viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine.

Điều này thể hiện rõ trong buổi tiếp đón ông Zelensky ở Mỹ hôm 26/9 vốn diễn ra kém sôi động hơn. Ông có cuộc gặp kín với một nhóm khoảng vài chục nhà lập pháp, trong khi Chủ tịch Hạ viện đã bỏ qua sự hiện diện của ông.

Ukraine hiện đang nhận viện trợ quân sự từ Mỹ theo gói viện trợ gần 61 tỷ USD đã được Quốc hội phê duyệt vào mùa xuân. Tổng thống Joe Biden đã công bố vào ngày 26/9 rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí trị giá 8 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm bom lượn, tên lửa phòng không và thêm một hệ thống Patriot.

"Nhưng khi viện trợ quân sự này kết thúc, vận mệnh của Ukraine sẽ lại phụ thuộc phần lớn vào sự sẵn sàng của Quốc hội trong việc tiếp tục bổ sung quỹ chiến tranh của ông Zelensky - bài báo nhấn mạnh.

The New York Times đã nhấn mạnh rằng ông Zelensky đã có hai cuộc họp tại Điện Capitol hôm 26/9: Đầu tiên là trả lời các câu hỏi từ một nhóm khoảng 20 thượng nghị sĩ lưỡng đảng, bao gồm Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, một đảng viên Dân chủ từ New York, và Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, một đảng viên Cộng hòa từ Kentucky; sau đó là gặp gỡ một nhóm lưỡng đảng khoảng hơn chục thành viên Hạ viện, bao gồm Hakeem Jeffries.

Tờ báo cũng lưu ý rằng ông Zelensky thật không may khi đến Capitol Hill sau khi cả hai viện Quốc hội đã tạm nghỉ cho mùa bầu cử. Điều này dẫn đến việc ít người tham dự tại các sự kiện có sự góp mặt của tổng thống Ukraine.

Các lãnh đạo quốc hội đã không làm gì nhiều để nâng cao tầm quan trọng của chuyến thăm này: Cả ông Schumer và ông McConnell đều không phát biểu trước truyền thông, cả trực tiếp hay qua thông cáo email, như đã từng xảy ra sau các chuyến thăm trước của ông Zelensky, cũng như ông Jeffries, The New York Times viết.

Tờ báo cũng lưu ý rằng gần như mọi nhà lập pháp tham dự các cuộc họp đã từng nhiều lần bỏ phiếu ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi một số thượng nghị sĩ vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Zelensky và ý chí của người dân Ukraine trong việc chiến đấu và bảo vệ đất nước, những người khác đã phản ứng với chuyến thăm của ông bằng sự tức giận, đặc biệt là các nghị sĩ Cộng hòa, những người đã cáo buộc ông Zelensky thiên vị đối với đảng Dân chủ và chính quyền Biden trong mùa bầu cử.

Ngày 25/9, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu Zelensky triệu hồi đại sứ Ukraine tại Mỹ vì chuyến thăm của ông Zelensky nhà máy sản xuất vũ khí ở Scranton, Pennsylvania, một bang dự kiến sẽ là chiến trường trong cuộc bầu cử tổng thống.

Cùng ngày, nghị sĩ Cộng hòa Kentucky và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã khởi động một cuộc điều tra về việc liệu chính quyền Biden có lạm dụng công quỹ bằng cách để ông Zelensky bay trên máy bay quân sự đến thăm nhà máy hay không.

Các nghị sĩ Cộng hòa cũng chỉ trích Zelensky về một số phát biểu của ông.

Ông Mike Johnson cụ thể đã đề cập đến một nhận xét mà ông Zelensky đã nói với tờ báo The New Yorker, trong đó ông gọi ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa JD Vance là "quá cực đoan".

"Các tình huống này đã khiến một số người ủng hộ ông Zelensky thuộc phe Cộng hòa cảm thấy khó chịu, họ bày tỏ lo ngại rằng tổng thống Ukraine đã can thiệp vào chính trị Mỹ, The New York Times kết luận.

Tờ báo bổ sung rằng tranh cãi này nhắc nhở về những thách thức mà Zelenskyy có thể đối mặt trong những tháng tới nếu các nghị sĩ Cộng hòa kiểm soát hoàn toàn Quốc hội và nếu cựu Tổng thống Donald Trump, người đã nhiều lần phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, thắng cử trong cuộc bầu cử sắp tới.