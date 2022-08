Liên đoàn nghệ thuật biểu diễn của Anh Equity đã đưa ra Điều lệ diễn viên hài tại Edinburgh Fringe Festival. Điều lệ quy định chi tiết một loạt các chính sách, nhằm cải thiện môi trường làm việc của các nghệ sĩ hài, những người đang hàng ngày trở thành nạn nhân của hành vi quấy rối và lạm dụng trong khi biểu diễn.

Vụ việc nổi tiếng nhất gần đây, có lẽ là khi Chris Rock bị Will Smith tát trong lễ trao giải Oscar hồi tháng 3. Hồi tháng 5, nam diễn viên hài độc thoại Dave Chappelle cũng bị hành hung ngay trên sân khấu.

Will Smith từng tấn không Chris Rock (ảnh) trên sân khấu Oscar. (Ảnh: Deadline).

Vương quốc Anh: Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ nghệ sĩ hài trên sân khấu

Sau cuộc tấn công Dave Chappelle, mối lo ngại ngày càng tăng về sự an toàn của những người biểu diễn. Curtis Shaw Flagg, Chủ tịch của The Laugh Factory Chicago cho biết: "Chúng ta đang để các diễn viên hài thoải mái xuất hiện trên sân khấu mà không có sự bảo vệ nào. Chúng ta cho phép họ biểu diễn, nhưng không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng, họ được bảo vệ. Nhóm an ninh phải chịu trách nhiệm vì đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng những kẻ tấn công thậm chí không được phép xâm nhập. Đó là công việc duy nhất và họ đã thất bại hoàn toàn".

Chia sẻ trên tờ The Guardian vào tháng 4, diễn viên hài người Anh, Dani Johns đã viết rằng hành vi của khán giả trong các buổi biểu diễn đã xấu đi rõ rệt. "Kể từ khi chúng tôi quay lại sau khi sân khấu mở cửa trở lại hậu đại dịch, rõ ràng có một tỷ lệ nhỏ khán giả đã quên cách cư xử ở nơi công cộng", cô viết, kể chi tiết một sự cố, trong đó một người đàn ông lao lên sân khấu để túm lấy cô.

Điều lệ kêu gọi các địa điểm thực hiện là một bộ tiêu chuẩn bao gồm:

- Đăng cảnh báo chống quấy rối và phân biệt đối xử rõ ràng trên trang web và tại địa điểm của nơi tổ chức biểu diễn, nêu rõ thủ phạm sẽ bị ép rời khỏi địa điểm mà không được hoàn lại tiền; - Cung cấp thông tin về giao thông công cộng và lối đi an toàn cho diễn viên hài - Thanh toán minh bạch.

Điều lệ đã được đưa ra tại địa điểm hài kịch The Stand ở Edinburgh là một phần của nỗ lực thúc đẩy của Equity nhằm tạo ra một sự đoàn kết giữa các nghệ sĩ hài.

"Các thành viên của Equity làm việc với tư cách là diễn viên hài đã cùng nhau đưa ra điều lệ này. Chúng tôi rất vui mừng khi The Stand đã đồng ý trở thành địa điểm đầu tiên của Vương quốc Anh đăng ký tham gia chương trình này", Rob Lugg, đại diện Equity cho hay.

"Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp cận các địa điểm, nhà quảng cáo trên toàn quốc để tìm cách làm việc với họ và đưa Điều lệ trở thành tiêu chuẩn ngành. Các thành viên của chúng tôi cũng sẽ cần sự ủng hộ của khán giả để đạt được điều này, bằng cách đảm bảo rằng họ chỉ tham dự các buổi biểu diễn hài mang chứng nhận của chúng tôi", ông nói tiếp.

"Tuy nhiên, Điều lệ chỉ là một phần trong chiến lược nhằm cải thiện điều kiện làm việc của các nghệ sĩ hài. Chúng tôi đang kêu gọi mọi diễn viên hài đang làm việc trong nước chưa là thành viên tham gia Equity cùng nhau đoàn kết để tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh", Rob nói.