Sức mua tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TP.HCM bắt đầu tăng dần khi Tết cận kề. Không chỉ tăng cường giảm giá nhiều loại thực phẩm để kích thích sức mua, ghi nhận của Dân Việt cho thấy các hệ thống còn tăng cường giảm giá thịt heo của nhiều thương hiệu.



Theo đại diện các siêu thị, mặt hàng thịt heo các loại sẽ được giảm giá từ nay đến Tết, đặc biệt trong hai ngày cận Tết, mức giảm giá sẽ càng sâu hơn.

Siêu thị giảm giá thịt heo tới Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: H.Phúc

Tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market, các sản phẩm thịt heo tươi chủ lực như thịt ba rọi, thịt vai, thịt đùi, sườn non, nạc dăm, thịt cốt lết… đều giảm giá sâu. Thịt đùi heo 89.000 đồng/kg (giá thường 109.000 đồng/kg), thịt vai 89.000 đồng/kg (giá thường 106.000 đồng/kg), thịt cốt lết 89.000 đồng/kg (giá thường 108.000 đồng/kg), thịt ba rọi 109.000 đồng/kg (giá thường 125.000 đồng/kg), sườn non 199.000 đồng/kg (giá thường 213.800 đồng/kg).

Đại diện Central Retail cho biết doanh nghiệp lần đầu tiên áp dụng chương trình “khóa giá” - bán thịt heo tươi không lợi nhuận, bao gồm sản phẩm của Meat Deli, G-Kitchen, Sagrifood để bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo trước Tết. Chương trình giảm giá thịt heo bắt đầu áp dụng từ nay đến ngày 15/1 (tức 24 Tết).

Các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op… cũng đang giảm giá sâu nhóm thịt heo từ nay đến hết tháng 1/2023, tức trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

Tại khu vực TP.HCM, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, các siêu thị Co.opmart giảm 30% các mặt hàng thịt heo xay, xương bộ heo, xương ống heo, sườn sống heo, giảm 7% thịt đùi heo.

Sản lượng thịt heo bán ra đang tăng dần vì nhu cầu làm bánh tét, bánh chưng, thịt kho… Ảnh: H.Phúc

Theo đại diện Saigon Co.op, trong thời gian này, mặt hàng thịt heo có sức nóng hơn cả do đây là nguyên liệu chính để các gia đinh làm bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt… Bên cạnh đó, còn có 12.000 sản phẩm Tết cùng những chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết nhóm hàng thịt gia súc bình ổn thị trường được các doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 khoảng 5.603 tấn/tháng. Với các chợ đầu mối, sản lượng thịt gia súc, gia cầm về chợ mỗi đêm khoảng 800 tấn. Mặt hàng thịt heo bình ổn phục vụ thị trường Tết đảm bảo đủ nguồn cung và giá cả hợp lý đến người tiêu dùng.

Ông Phan Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc Vissan (doanh nghiệp lớn tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại TP.HCM) cho biết công ty đã chuẩn bị ngân sách 710 tỷ đồng cho việc dự trữ, sản xuất hàng Tết, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, Vissan chuẩn bị 2.000 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 30% so với Tết trước, cùng 4.200 tấn thực phẩm chế biến, tăng 10%.

“Để kích cầu tiêu dùng, chúng tôi sẽ duy trì các hoạt động khuyến mãi theo hình thức cuốn chiếu cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống và chế biến”, ông Dũng nói.