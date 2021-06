Siêu thị nói gì về quá tải đơn hàng online tại TP.HCM, đặt 2-3 ngày mới được giao ?

Nhiều người tiêu dùng tại TP.HCM đang phàn nàn về thời gian giao hàng của các siêu thị khá lâu, phải tốn ít nhất từ 1-2 ngày mới nhận được kể từ khi đặt thành công.



Quá tải đơn hàng online, tăng nhân lực cũng không kịp giao

Như phản ánh trước đó của Dân Việt, nhiều khách hàng của Bách Hóa Xanh bức xúc bởi hệ thống siêu thị này giao trễ hàng, ít từ vài tiếng đồng hồ, nhiều lên đến 2-3 ngày so với cam kết. Trên website của Bách Hóa Xanh, nhiều khách hàng cũng không đồng tình với việc giao hàng quá trễ so với cam kết, bởi hầu hết là hàng hóa thiết yếu cần dùng mỗi ngày.

Các khu vực tạm cách ly, phong toả tại TP.HCM khiến hàng hoá đến muộn hơn so với thông thường. Ảnh: Hồng Phúc.

Với ưu điểm độ phủ rộng nên tốc độ giao hàng của Bách Hóa Xanh trước đây, được đánh giá khá nhanh, khách có thể hẹn trước khung giờ nhận hàng trong ngày nhưng kể từ khi TP.HCM giãn cách xã hội, số lượng đơn hàng online tăng đột biến, dịch vụ đi chợ hộ của hệ thống trở nên quá tải.

Đại diện Bách Hóa Xanh xác nhận với Dân Việt, dịch vụ đi chợ hộ của doanh nghiệp đang gặp quá tải cục bộ trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, nhất là những ngày đầu khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

"Tình hình dịch bệnh hiện nay đang rất phức tạp nên để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng, Bách Hóa Xanh nghiêm túc thực hiện đóng cửa, tạm ngừng phục vụ đối với các siêu thị gặp phải trường hợp buộc phong tỏa, cách ly.

Đây là lý do gây ảnh hưởng đến nguồn kho hàng cũng như khả năng giao nhận, cung ứng hàng hóa của Bách Hóa Xanh online trong khu vực liên quan" - đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo thống kê của Bách Hóa Xanh, các tháng đầu năm, lượng đơn hàng online của hệ thống tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, số lượng giao dịch trung bình khoảng 7.000 đơn mỗi ngày. Từ khi giãn cách xã hội, con số này đã tăng vọt lên 11.000-12.000 đơn hàng/ngày, khiến bị quá tải cục bộ.

Phía Bách Hóa Xanh cho hay để đáp ứng nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp đã cho tăng cường nhân lực lên 30% dù phải đối mặt với việc hao hụt nhân sự do phong tỏa, cách ly.

"Tuy nhiên, do lượng đơn hàng tăng cao cũng như bất cập ở nhiều khu vực bị phong tỏa, Bách Hóa Xanh rất xin lỗi về những bất tiện, chậm trễ mà khách hàng gặp phải trong thời gian này" - đại diện doanh nghiệp nói.

Vị này cũng khẳng định đang nỗ lực hết sức để điều tiết sự quá tải tạm thời. Đồng thời, các siêu thị vừa kết thúc phong tỏa, cách ly cũng đều được mở lại để đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực.

Siêu thị "bắt tay" với Grab, Now, Baemin để giao hàng

Tại nhiều hệ thống siêu thị khác như Co.opmart, Big C, khi đặt hàng online, đặt hàng qua điện thoại những ngày qua, khách cũng được hẹn giao hàng từ 1-2 ngày. Các hệ thống siêu thị cũng cho biết nhu cầu đi chợ hộ, mua sắm qua điện thoại nhận hàng tại nhà đang tăng cao trong mùa dịch, khiến quá tải cục bộ.

Shipper các ứng dụng xe công nghệ đứng chờ đơn hàng trước một siêu thị. Ảnh: S.C.

Để tăng cường shipper, các hệ thống siêu thị đã "bắt tay" với hàng loạt ứng xe công nghệ đang có trên thị trường để hàng hoá sớm đến tay khách hàng.

Đại diện Big C cho biết do nhu cầu mua sắm online tăng cao trong mùa dịch nên hệ thống đã đầu tư khá nhiều cho các ứng dụng mua hàng trực tuyến, từ ứng dụng Go!, Big C đến các qua kênh đối tác giao hàng như Tiki, GrabMart, NowFresh, Baemin.

Phía Saigon Co.op - doanh nghiệp quản lý hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food cho biết số lượng đơn đặt hàng qua điện thoại trong tuần qua tại TP.HCM tăng từ 3 - 5 lần so với trước giãn cách.

Do đó, bên cạnh việc tổ chức nguồn lực tập trung tiếp nhận, xử lý và vận chuyển giao nhận cho các đơn hàng, Saigon Co.op còn phối hợp các ứng dụng vận tải công nghệ, ví điện tử như Momo, Zalopay, Grab, Now, Shopee, Baemin… để có thể vừa giao hàng nhanh cho khách, vừa có chương trình khuyến mãi tặng tiền, giao hàng miễn phí cho khách đặt trên ứng dụng.