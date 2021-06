Sìn Hồ (Lai Châu): Người không nghiện "bỗng dưng" bị đưa đi cai nghiện trong đêm

Bắt người đi cai nghiện lúc nửa đêm

Một ngày cuối tháng 5, PV Dân Việt nhận được thông tin bạn đọc cung cấp về những trường hợp có dấu hiệu bị đưa đi cai nghiện bắt buộc trái quy định.

Theo sự hướng dẫn qua điện thoại của anh Lò Văn Chinh, hơn 2 giờ đồng hồ đánh vật trên những cung đường đèo dốc ghập ghềnh, chúng tôi có mặt tại bản Cuổi Tở 2, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Anh Chinh dẫn chúng tôi đến nhà anh Lò Văn Tám (em ruột anh Chinh), cũng là một người bị buộc đưa đi cai nghiện lúc nửa đêm, như anh Chinh.

Trụ sở UBND xã Nậm Cuổi

Anh Chinh kể: "Đêm ngày 15/5/2020, vợ chồng tôi cùng đứa con út đang ngủ, thì bị đánh thức bởi tiếng xe máy và tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy công an xã, trong đó có ông Chiểu A Chiêu - Trưởng Công an xã và mấy công an viên bước vào, rồi bảo đề nghị anh lên xã".

Anh Chinh không đồng ý vì không biết lý do vì sao phải lên xã lúc nửa đêm. "Cãi cọ, giằng co một lúc, cuối cùng tôi vẫn bị ép lên xã. Một lúc sau thấy còng Tám đến. Rồi hai anh em tôi bị còng chung một chiếc còng. Lúc đó đang nửa đêm, mình chỉ mặc mỗi cái áo lót và chiếc quần đùi thôi".

Ngồi đối diện anh Chinh, anh Tám tiếp lời: "Khoảng 2 giờ đêm ngày 15/5/2020, hai vợ chồng đang ngủ thì mấy người, gồm có: Lừ Văn Soạn (công an xã), Lò văn Dương (công an viên) và Lê Trí Huynh (cán bộ phòng lao động thương bình xã hội huyện Sìn Hồ) vào nhà bảo lên xã có việc. Mình bảo, giờ này không đi, có gì sáng mai đi. Thế là họ bảo không đi, không được.

Sau đó, tôi bị còng tay kéo đi. Còng tay tôi là Chẻo A Chiêu – Trưởng công an xã. Đưa ra tới xã thì còng tay hai anh em (anh Chinh và anh Tám – PV) vào cùng nhau. Gần 1 tiếng sau thì chúng tôi bị đưa lên xe ô tô chở ra Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc của tỉnh Lai Châu".

Anh Chinh (bên trái ảnh) kể với phóng viên sự việc bị bắt đi cai nghiện trong đêm.

"Khi nghe họ nói là đưa chúng tôi lên Lai Châu chữa bệnh, tôi mới cãi lại là: Các ông buồn cười, tôi có nghiện ngập gì đâu mà sao lại đưa đi chữa bệnh. Lúc đó họ đã nói rõ là đưa lên chỗ 05, 06 rồi. Họ bảo lên trên đấy thử test không có thì cho về. Bắt lên xe tất cả là 4 người, ai cũng đồ đạc không cho lấy, mỗi bộ quần áo trong người thôi" – anh Chinh tiếp tục kể với phóng viên.



Trả lời câu hỏi của phóng viên, anh Tám và anh Chinh đều khẳng định mình không hề nghiện ma túy.

Trước và trong thời gian ở Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc của tỉnh Lai Châu, cả 2 anh đều không hề biết bản thân mình bị lập hồ sơ đề nghị và bị Tòa án nhân dân huyện ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Hóa ra, hai anh bị đưa đi cai nghiện sau khi TAND huyện Sìn Hồ ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-TA, ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

Đình chỉ đưa đi cai nghiện bắt buộc

Ở Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc của tỉnh Lai Châu được hơn chục ngày, thì đến ngày 28/5/2020, anh Chinh lên cơn co giật và được đưa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để điều trị. Sau đó, anh xin về nhà để chữa bệnh và làm đơn khiếu nại gửi Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ngày 15/1/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại của anh Chinh.

Kết quả, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TA, ngày 15/1/2021 hủy Quyết định số 12/2019/QĐ-TA, ngày 06/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, đình chỉ việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Lò Văn Chinh.

Trước đó, ngày 25/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định số 01/QĐ-TA hủy Quyết định số 11/2019/QĐ-TA của Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ đình chỉ việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Lò Văn Tám.

Trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Dân Việt nhận thấy có nhiều điều khuất tất, mập mờ từ việc lập hồ sơ đề nghị cho đến việc bắt đưa anh Tám và anh Chinh vào Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.