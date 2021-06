Bỗng dưng bị đưa đi cai nghiện ở Sìn Hồ (Lai Châu): Lập hồ sơ khống, "ép" người đi cai nghiện?

Như Dân Việt đã thông tin, anh Lò Văn Chinh và Lò Văn Tám (bản Cuổi Tở 2, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) phản ánh bị đưa đi cai nghiện bắt buộc mà không hề biết mình bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.

"Trước khi bị bắt đưa vào trung tâm cai nghiện, tôi không biết cái gì, không được ký cái gì. Khi bàn giao chúng tôi cho Trung tâm cai nghiện, không có hồ sơ. Tôi ở Trung tâm 3 tháng 10 ngày" - anh Tám cho hay.

Anh Lò Văn Tám (người ngồi giữa) kể lại với phóng viên Dân Việt về đêm bị bắt đưa vào trung tâm cai nghiện.

Theo tìm hiểu của PV, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP, ngày 9/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221, quy định rất rõ về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cụ thể, theo quy định tại điều 9, Nghị định 136/2016/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định.

Gồm có: Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị; bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ; biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy tại thời điểm lập hồ sơ; bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn...



Trụ sở Trạm Y tế xã Nậm Cuổi.

Tuy nhiên, anh Chinh và anh Tám đều chưa bị lập biên bản vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy và cả hai anh cũng chưa bị đưa đi kiểm tra ma túy bao giờ... Thế nhưng, tất cả đều có trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với hai anh.

Cụ thể, là tại Quyết định số 12//2019/QĐ-TA, ngày 06/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Lò Văn Tám, có ghi: "Ngày 10 tháng 4 năm 2019 Lò Văn Chinh, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1976, trú tại bản Cuổi Tở, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu chấp hành xong quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Trạm y tế xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tiến hành lập biên bản về việc kiểm tra nhanh ma túy đối với Lò Văn Chinh. Kết quả kiểm tra cho thấy xuất hiện một vạch đỏ (+) xác định Lò Văn Chinh dương tính với ma túy.

Ngày 29 tháng 7 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Cuổi ban hành công văn số 09/VBĐN-UBND gửi phòng Tư pháp huyện Sìn Hồ đề nghị kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lò Văn Chinh...".

Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu về giải quyết khiếu nại của anh Lò Văn Tám.

Giống như anh Chinh, tại phần nhận thấy của Quyết định số 11/QĐ-TA, ngày 6/9/2019 của Tòa án nhân huyện Sìn Hồ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Lò Văn Tám, cũng ghi nội dung tương tự như vậy, chỉ khác ở số quyết định và số công văn của UBND xã Nậm Cuổi.

Từ thông tin trong các Quyết định số 12 và số 11 của Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, cho thấy, trường hợp anh Chinh và anh Tám có khá nhiều điểm trùng hợp.

Hai anh bị kiểm tra nhanh ma túy trong cùng một ngày, cùng chấp hành xong quyết định của Chủ tịch UBND xã nậm Cuổi về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong một ngày...



Trong khi đó, Quyết định số 01/QĐ-TA, ngày 25/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu về giải quyết khiếu nại của ông Lò Văn Tám, ghi rõ: Tại các bản tường trình ngày 21/8/2020 và biên bản lấy lời khai ngày 24/8/2020 của các ông: Lù Văn Ín – Chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi; ông Lò Văn Chựa – công chức tư pháp, hộ tịch xã Nậm Cuổi; ông Chẻo A Sểnh – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đều khẳng định ông Lò Văn Tám không phải là đối tượng nghiện ma túy theo quy định để buộc phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

"Trong danh sách các đối tượng nghiện ma túy của xã Nậm Cuổi năm 2018 do Trưởng Công an xã Nậm Cuổi cung cấp cũng không có tên Lò Văn Tám.

Toàn bộ hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với ông Lò Văn Tám hoàn toàn là hồ sơ lập khống. Ông Tám không được biết, không được điểm chỉ vào các thủ tục có trong hồ sơ..." - Quyết định giải quyết khiếu nại của TAND tỉnh Lai Châu nêu.

Ông Chẻo A Sểnh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nậm Cuổi (áo xanh) khẳng định với phóng viên là ông không lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với anh Tám và anh Chinh.

Còn tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Lò Văn Chinh do Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu mở vào ngày 15/1/2021, ông Lù Văn Nọi – Chủ tịch cũng đã trình bày.

"Ông Lò Văn Chinh chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã lần nào, toàn bộ hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Chinh là do công an xã lập và chuyển sang cho ủy ban nhân dân xã ký khống khi chưa có nội dung gì". Trích ở phần nhận thấy trong Quyết định số 01/QĐ-TA, ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu về giải quyết khiếu nại của ông Chinh.

Chiều ngày 3/6/2021, PV đã đến Trạm Y tế xã Nậm Cuổi để tìm hiểu thông tin.

Khi được hỏi về việc có lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với anh Chinh và anh Tám hay không, ông Chẻo A Sểnh – Trạm trưởng Trạm Y tế xã trả lời: "Không cái đấy chả lấy đâu. Tại vì là cái chỗ đồng chí trưởng công an xã cũ, trưởng công an cũ ấy, đưa cho mình tập giấy để ký mình không để ý lắm cho nên ký vào thôi. Ông Lò Văn Chợ - Trưởng công an xã. Tập giấy chưa ghi nội dung. Gọi là thiếu sót vì mình ký vào đấy. Tin tưởng nhau thì ký chứ!".

Có thể thấy, 2 bộ hồ sơ về anh Lò Văn Tám và Lò Văn Chinh có dấu hiệu lập khống, từ đó hai anh em trai đã bị bắt đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.