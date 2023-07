Trong một tuyên bố ngắn vào tối thứ Tư, gia đình của nữ ca sĩ và nhà hoạt động nổi tiếng Sinéad O'Connor đã thông báo về sự ra đi của nghệ sĩ này ở tuổi 56. Sinéad O'Connor từng đạt vị trí cao nhất nhiều bảng xếp hạng các ca khúc ăn khách vào năm 1990 với "Nothing Compares 2 U".

Những khó khăn về sức khỏe tâm thần luôn tồn tại trong trong cuộc đời của O'Connor, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực vào năm 2003. Nữ ca sĩ cởi mở chia sẻ những thách thức của mình với công chúng, nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Sinéad O'Connor qua đời ở tuổi 56

Sinéad O'Connor cover lại ca khúc "Nothing Compares 2 U" của Prince. Clip: Sinéad O'Connor Youtube.

Tuyên bố nói rằng: "Chúng tôi xin thông báo với nỗi buồn lớn về sự ra đi của Sinéad thân yêu. Gia đình và bạn bè của cô đang rất buồn bã và xin được giữ riêng tư trong khoảnh khắc khó khăn này".

Cái chết của Sinéad O'Connor xảy ra 18 tháng sau khi con trai 17 tuổi của cô là Shane, qua đời sau khi rời bệnh viện trong tình trạng theo dõi hậu tự tử. Sinéad O'Connor có ba người con khác.

Sinéad O'Connor là một nữ ca sĩ, nhà hoạt động vì quyền lợi người yếu thế không biết mệt mỏi. Ảnh: IT.

Ngành công nghiệp âm nhạc và cả quê hương Ireland của Sinéad O'Connor đang bàng hoàng khi nhận tin tức này. Thủ tướng Ireland, Leo Varadkar, bày tỏ sự đau buồn và tôn vinh tài năng và đóng góp của cô trong lĩnh vực âm nhạc. Micheál Martin - Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lòng tiếc thương về sự mất mát này và gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của Sinéad O'Connor.

Colm O'Gorman - Giám đốc điều hành của Tổ chức Amnesty International Ireland nhấn mạnh về vai trò tiên phong của nữ ca sĩ này trong việc tạo ra sự thay đổi xã hội và văn hóa. Ông nói: "Thật là một mất mát lớn. Xin gửi lời chia buồn chân thành đến con cái cô, gia đình và tất cả những người yêu thương cô".

Sinéad O'Connor đã trải qua khó khăn trong sự nghiệp sau năm 1990 khi cô bất ngờ nổi tiếng trên toàn thế giới. Fachtna Ó Ceallaigh, người đã quản lý O'Connor từ năm 1986 nói rằng, cô đã "mở đường" cho các nghệ sĩ nữ khác. "Điều quan trọng đối với các nghệ sĩ là nhận ra rằng không phải cái gì càng sáng là vàng. Cuộc đời của cô là minh chứng tồi tệ cho điều đó", ông nói.

Mới đây, cô vẫn chia sẻ trên Facebook, cho biết mình đã quay trở lại London sau 23 năm và đang thực hiện một album sẽ được phát hành vào năm tới. Cô cũng đã có kế hoạch cho các chuyến lưu diễn khắp các châu lục trong tương lai gần.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bản tính thẳng thắn của O'Connor thường gây ra những tranh cãi. Năm 1993, cô gây xôn xao trên chương trình "Saturday Night Live" khi xé toạc bức ảnh của Giáo hoàng John Paul II khi hát một bài phản đối lạm dụng trẻ em trong nhà thờ.

Vào năm 2022, bộ phim tài liệu "Nothing Compares" ghi lại chuyện Sinéad O'Connor lên tiếng đối với những mập mờ của Giáo hội Công giáo, Hiến pháp Ireland, Giải Grammy, quốc ca Mỹ và các mục tiêu khác khiến cô bị ám ảnh. Bộ phim miêu tả cô như một người phụ nữ tiên phong trong những tuyên bố mạnh mẽ, tương tự phong trào #MeToo sau này và giúp đưa tiếng nói cho những người yếu đuối và không có tiếng nói trong xã hội.

Làng nhạc thế giới và cả quê hương Ireland của Sinéad O'Connor bàng hoàng khi nhận tin về cái chết của cô. Ảnh: The Guardian.

Năm 2021, cô đã xuất bản cuốn hồi ký mang tên "Rememberings", kể về cảnh nạn lạm dụng thời thơ ấu mà cô đã trải qua dưới tay của mẹ mình, người đã qua đời trong một tai nạn xe hơi vào năm 1985, cũng như những năm tháng đau khổ tại trường học, chứng ăn cắp vặt, danh tiếng trong làng nhạc, những cuộc chia tay và vấn đề sức khỏe tâm thần.



Sinh ra tại phía nam Dublin vào năm 1966, "The Lion and the Cobra" - album đầu tay được đề cử Grammy của O'Connor được phát hành vào năm 1987. Cô đã trở nên nổi tiếng với bản cover ca khúc "Nothing Compares 2 U" của Prince, sau đó bán được hàng triệu bản. Video âm nhạc đã được xem trên YouTube hơn 400 triệu lần. Cô đã phát hành 10 album phòng thu, trong đó nhiều album mang tính thử nghiệm và không thương mại.