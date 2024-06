Singapore tiếp tục tung "chiêu" thu hút du khách Việt

Tại chương trình công bố thông tin về du lịch Singapore vừa diễn ra tại TP.HCM, bà Serene Ng - Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam, cho biết Việt Nam luôn là một trong những thị trường quan trọng nhất của Singapore ở Đông Nam Á.



Năm 2023, Việt Nam nằm trong top 10 thị trường của Singapore, với khoảng 458.000 lượt du khách. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 155.000 người Việt đi du lịch Singapore.

"Chúng tôi kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa du lịch hè cao điểm trong năm", bà Serene Ng nói.

Singapore là đất nước luôn được du khách Việt yêu thích tại khu vực châu Á. Nguồn: visitsingapore.com

Singapore mở cửa đón khách quốc tế trở lại vào năm 2022. Năm ngoái, đảo quốc này đã chào đón 13,6 triệu lượt du khách quốc tế và đạt mốc 27,2 tỷ đô la Singapore từ doanh thu du lịch, đánh dấu sự phục hồi gần như hoàn toàn so với năm 2019.

Năm nay, Tổng cục Du lịch Singapore dự báo có thể đón từ 15- 16,5 triệu lượt khách quốc tế và đạt mức doanh thu du lịch từ 27,5 - 29 tỷ đô la Singapore.

"Mục tiêu này khá tham vọng, tuy nhiên nếu đạt được, đây sẽ là kỷ lục mới của ngành du lịch Singapore. Mặc dù chúng tôi không cung cấp con số cụ thể cho từng thị trường, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những thị trường nguồn hàng đầu cho du lịch Singapore", bà Serene Ng tiết lộ.

Công viên Merlion, vịnh Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, công viên Fort Canning, đảo Sentosa… là những tọa độ du lịch tại Singapore được khách Việt yêu thích.

Năm ngoái, Singapore tung chiến dịch thương hiệu toàn cầu "Made in Singapore" giới thiệu và tôn vinh những trải nghiệm tinh túy của họ, từ các địa điểm tham quan mang tính biểu tượng cho đến những "viên ngọc ẩn" ít người biết, và cả cách mà những khoảnh khắc bình thường được biến thành các trải nghiệm đầy bất ngờ.

Taylor Swift trong các đêm diễn The Eras Tour tại Singapore. Ảnh: TAS

Sự kiện, lễ hội cũng không kém phần sôi động. Đầu năm nay, tour diễn của Taylor Swift đã ngành du lịch Singapore "hốt bạc" khi thu hút khoảng 300.000 lượt khách quốc tế. Du khách tại Việt Nam cũng ráo riết săn lùng vé đến đảo quốc xem show Taylor Swift.

Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam cho biết ngành du lịch Singapore đang nỗ lực thu hút khách quốc tế, xem Việt Nam là một thị trường khách quan trọng.

Singapore đã lựa chọn và phát triển một loạt các sản phẩm du lịch và phong cách sống hấp dẫn nhằm thu hút các du khách có nhiều sở thích và đam mê khác nhau.

Gần đây, khu vực Clarke Quay đã được biến đổi thành một trung tâm phong cách sống năng động với khả năng chuyển mình ấn tượng từ ngày sang đêm là một ví dụ điển hình của sự kết hợp hài hòa giữa di sản phong phú và sức hấp dẫn hiện đại.

Bên cạnh đó, sự mong chờ và hứng thú của du khách dành cho các triển lãm mới như "Thế giới của Studio Ghibli" (The World of Studio Ghibli) và "Harry Potter: Viễn cảnh Ma thuật" (Harry Potter: Visions of Magic) càng góp phần tạo nên không khí sôi động, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo.

Khu Bảo tồn Động vật hoang dã Mandai sẽ chào đón Rainforest Wild và nhiều hoạt động mới để tiếp tục mở rộng loạt trải nghiệm và bảo tồn động vật hoang dã một cách bền vững.

Các trải nghiệm mới này dự kiến sẽ mở cửa chào đón du khách theo giai đoạn trong những năm tới.

Đảo quốc này cũng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện giải trí mới, hấp dẫn từ nay đến cuối năm.