Sinh nghi, người dân gọi báo công an kiểm tra 1 căn nhà ở vùng ven Long An

Ngày 7/6, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho hay nhận được tin báo từ người dân, chiều tối 6-6, đơn vị này đã lập tức tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà trên Đường tỉnh 830, thuộc ấp 3, xã An Thạnh.



Qua kiểm tra, có 19 nam nữ đang tụ tập trong 2 phòng của căn nhà để sử dụng ma túy tập thể. Công an kiểm tra nhanh phát hiện có 16 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy

Cơ quan chức năng tạm giữ tang vật có liên quan gồm 1 bịch nylon bên trong có chứa chất bột màu trắng, 3 viên nén màu xanh, 2 cục chất bột màu xanh (đối tượng khai ma túy dạng kẹo), 2 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và các tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đó dự tiệc sinh nhật của một đối tượng trong nhóm rồi rủ nhau tập trung tại căn nhà trên để sử dụng ma túy. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.