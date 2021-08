Số ca mắc mới trong ngày giảm, 30.000 lọ thuốc điều trị Covid-19 sắp về Việt Nam

Tình hình Covid-19 hôm nay

Trong ngày 10/8 ghi nhận 8.390 ca Covid-19 mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua) tại TP.Hồ Chí Minh (3.956), Bình Dương (1.325-giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61);

Hà Nội (61), Bến Tre (58), Đắk Lắk (55), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Bến Tre (49), Gia Lai (43), Phú Yên (37), Kiên Giang (29), Hậu Giang (19), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Quảng Ngãi (11), Hải Dương (8 ), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Bạc Liêu (4), Thái Bình (4), Cà Mau (2), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1).

Trong số các ca Covid-19 mới có 1.115 ca trong cộng đồng.

Tình hình Covid-19 tính đến 18h ngày 10/8. Ảnh BYT

Tính đến chiều ngày 10/8, Việt Nam có 228.135 ca Covid-19 trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 224.198 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày cũng có 4.428 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 80.348 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 491 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

Chiều 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 388 ca tử vong (3758-4145) tại TP.Hồ Chí Minh (308), Bình Dương (44), Long An (10), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Thành phố Hà Nội (3), Tiền Giang (3), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1).

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Hồi sức TP.HCM. Ảnh BYT

Thuốc Remdesivir được điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng

Theo Bộ Y tế, trong 1-2 ngày tới, sẽ có thêm 30.000 lọ thuốc điều trị Covid-19 Remdesivir về đến sân bay Tân Sơn Nhất của TP.HCM.

Lô thuốc này nằm trong số 500.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 mà Tập đoàn Vingroup đã đàm phán mua và trao tặng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Do tình hình vận chuyển khó khăn, các lô hàng phải chia thành từng đợt nhỏ, nên thuốc Remdesivir sẽ về liên tục nhiều đợt. Dự kiến, ngoài 30.000 lọ sẽ về Việt Nam trong đêm nay, trong tuần này sẽ có thêm các lô thuốc Remdesivir nữa về tới Việt Nam để kịp chuyển cho Bộ Y tế phục vụ khẩn cấp việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Trước đó, 10.000 lọ thuốc Remdesivir đầu tiên do Tập đoàn Vingroup trao tặng đã được Bộ Y tế phân bổ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 8/8. Có khoảng 8-10 bệnh viện trên đang điều trị bệnh nhân Covid-19 tiếp nhận, đưa vào sử dụng điều trị.

Thêm 30.000 lọ thuốc Remdesivir sẽ được sử dụng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh BYT

Các lô tiếp theo cũng sẽ được Bộ Y tế phân bổ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhằm sử dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở nơi đang có nhiều trường hợp nặng. Nếu tình huống các tỉnh khác cần sẽ điều chỉnh sau.

Remdesivir là là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Ngày 6/8, Hội đồng Chuyên môn Bộ Y tế cũng đã họp, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, trong đó có việc bổ sung thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị Covid-19.