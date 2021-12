Số ca mắc tăng nhanh, Cà Mau đề nghị khẳng định ca nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh

Ngày 16/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19.



Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn biến hết sức phức tạp. Mỗi ngày, tỉnh phát hiện khoảng 1.000 ca F0 và có chiều hướng tăng cao hàng ngày.

Cà Mau đề nghị khẳng định ca nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh. Trong ảnh: Nhân viên y tế thực hiện test nhanh Covid-19 cho người dân. Ảnh: CL.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đến ngày 14/12, toàn tỉnh đã có 18.273 ca F0, có 76 ca tử vong; số trường hợp F0 đang điều trị là 9.165 ca; số trường hợp bệnh nặng cũng tăng cao gây quá tải cho cơ sở điều trị tầng 2 và tầng 3 và chăm sóc, điều trị tại nhà.

Để kịp thời khống chế được dịch bệnh, giảm số ca chuyển nặng và tử vong; UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Y tế bổ sung khẩn cấp thuốc kháng vius, cụ thể: Molnupiravir 50.000 liệu trình (ca) điều trị; Favipiravir 20.000 liệu trình (ca) điều trị.

Đặc biệt, Cà Mau đề nghị cho phép khẳng định trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên.

"Hiện nay, nhiều trường hợp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính, chỉ định xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR hầu hết đều dương tính. Để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng phân tầng, cách ly điều trị F0 kịp thời và giảm tốn kém sinh phẩm, hoá chất cho việc sử dụng xét nghiệm PCR, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế cho phép tỉnh Cà Mau xét nghiệm khẳng định trường hợp nhiễm SARS-CoV-2", văn bản nêu rõ.

Tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ chi viện lực lượng phòng, chống dịch. Ảnh: Chúc Ly.

Cụ thể là 3 trường hợp: Người nhiễm SARS-CoV-2 là trường hợp có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR; trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế); những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định Covid-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với 2 loại test nhanh khác nhau (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện), trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với 1 loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

Bên cạnh đó, Cà Mau cũng đề nghị cho phép khẳng định khỏi bệnh Covid-19 bằng test nhanh.

Cụ thể, F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh (kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên và test nhanh do Bộ Y tế cấp phép). Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn hoặc Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Đối với người bệnh Covid-19 điều trị các cơ sở thu dung, điều trị, nếu là người bệnh Covid-19 đơn thuần hay người bệnh có bệnh nền/bệnh kèm theo, thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên; có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc CT từ 30 trở lên hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nguồn nhân lực phòng chống Covid-19 chi viện cho tỉnh; bổ sung vắc xin tiêm mũi bổ sung (mũi 3) cho những người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng.