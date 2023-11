“So găng” xe điện và xe hybrid: Chọn VinFast VF 6 hay Honda CR-V RS e:HEV?

Ngang ngửa về trang bị và vận hành

Thừa hưởng những lợi thế của xe điện, VinFast VF 6 dù được định vị ở phân khúc thấp hơn nhưng không hề thua kém mẫu xe hybrid của Honda ở khả năng vận hành, với sức mạnh tối đa lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, trong khi CR-V e:HEV có công suất 181 mã lực và sức kéo 335 Nm.

Theo đánh giá thực tế của nhiều chuyên gia và khách lái thử, VinFast VF 6 cho cảm giác lái rất tốt so với những mẫu xe ở phân khúc giá cao hơn. Bên cạnh động cơ điện có hiệu năng cao, VF 6 còn được trang bị hệ thống treo sau đa điểm, giúp tối ưu sự ổn định thân xe và nâng cao trải nghiệm lái. Trang bị đáng giá này cũng xuất hiện trên Honda CR-V hybrid, cùng với hệ thống treo trước MacPherson. Tuy nhiên, một điểm trừ cho mẫu xe của Honda là bị ồn trong khoang hành khách, trong khi VF 6 "ít ồn, ít rung, ít xóc hơn, chỉ khi chạy nhanh khoảng 70 - 80 km/giờ thì mới bắt đầu thấy rõ tiếng ồn từ lốp", theo đánh giá của chuyên gia Bạch Thành Trung (diễn đàn VOZ).

VinFast VF 6 được trang bị hệ thống treo sau đa điểm, giúp tối ưu sự ổn định thân xe và nâng cao trải nghiệm lái.

Là những dòng xe hướng tới tập khách hàng gia đình, VinFast VF 6 và Honda CR-V đều ưu tiên cho những trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, với các tính năng như trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh, phanh tự động khẩn cấp trước, camera 360 độ… Theo thông tin từ hãng xe Việt, đầu năm 2024, VinFast VF 6 sẽ được cập nhật miễn phí thêm các tính năng ưu việt khác như tự động chuyển làn, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp sau... Đây là những tính năng được đánh giá là vượt tầm phân khúc của một mẫu xe cỡ B với giá bán tầm 700 - 800 triệu đồng như VinFast VF 6; một số tính năng an toàn như hỗ trợ chuyển làn hay cảnh báo điểm mù thậm chí còn không xuất hiện trên Honda CR-V thế hệ mới.

VinFast VF 6 được tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt, mang tới trải nghiệm thân thiện và gần gũi với người dùng.

Đáng chú ý, mẫu ô tô điện thương hiệu Việt còn được tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, có thể tương tác tự nhiên với người lái và điều khiển các chức năng trên xe. Trải nghiệm người dùng cũng được VinFast ưu tiên hàng đầu khi trang bị ghế có chức năng làm mát cho hành khách ở phía sau, cùng hệ thống ion hóa không khí và màn hình giải trí trung tâm có kích thước lên tới 12,9 inch.

Giá và chi phí vận hành là rào cản của xe hybrid

Tuy có trang bị, tiện nghi và khả năng vận hành ngang ngửa, nhưng mức giá quá chênh lệch của hai mẫu xe đang giúp ô tô điện VinFast VF 6 "hút cọc" hơn hẳn Honda CR-V e:HEV. Mẫu hybrid nhập khẩu của Honda có giá 1.259.000.000 đồng, sau khi cộng thêm phí trước bạ và các loại chi phí khác, mức giá để lăn bánh mẫu xe này lên đến hơn 1,4 tỷ đồng. Trong khi đó, nhờ được miễn lệ phí trước bạ, mẫu ô tô điện VinFast có giá lăn bánh chỉ 787 triệu đồng nếu khách hàng thuê pin và 877 triệu đồng nếu mua đứt pin.

Nhờ được miễn lệ phí trước bạ, VinFast VF 6 có giá lăn bánh chỉ từ 787 triệu đồng.

Không chỉ chênh lệch lớn về số tiền đầu tư ban đầu, chi phí sử dụng của ô tô điện và xe hybrid cũng cách nhau khá xa. Theo công bố của nhà sản xuất, Honda CR-V e:HEV có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 5,2 lít/100 km, tương ứng với mức chi phí nhiên liệu gần 1.500 đồng/km (tính theo giá xăng RON 95 hiện hành). Trong khi đó, nếu mua VinFast VF 6 kèm pin, người dùng ô tô điện sẽ chỉ mất chi phí sạc vào khoảng 500 đồng/km. Đặc biệt, những khách hàng đặt cọc tiên phong trước ngày 30/10/2023 còn được miễn phí sạc pin công cộng một năm, nên chi phí sử dụng trong năm đầu tiên gần như là 0 đồng.

Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2023, VinFast VF 6 nhận được số lượt bình chọn cao nhất cho giải "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình".

Ngoài ra, do đặc thù cấu tạo của xe hybrid phức tạp hơn xe điện, nên chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng, linh kiện cũng cao hơn và với tần suất dày hơn so với xe điện. Chi phí thay thế động cơ điện và pin trên xe hybrid cũng cao hơn hẳn, nếu so với mức chỉ 90 triệu đồng cho bộ pin có dung lượng gần 60 kWh của VinFast VF 6.

Như vậy, mẫu xe vừa giành giải "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình" của Better Choice Awards 2023 - VinFast VF 6 - sẽ là lựa chọn phù hợp cho những ai đề cao hiệu quả kinh tế và thích những trải nghiệm khác biệt với xe điện. Trong khi đó, Honda CR-V e:HEV sẽ phù hợp với những người vẫn còn luyến tiếc cảm giác lái của xe xăng và không quá quan tâm đến chi phí.