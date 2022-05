Đồng Nai là cửa ngõ về TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam nên để tránh ùn tắc cục bộ tại Đồng Nai trong ngày cuối nghỉ lễ (3/5), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa đưa ra các phương án phân luồng giao thông.

Phân luồng phương tiện để du khách thoải mái trở về nhà sau kỳ nghỉ dài. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, trên tuyến quốc lộ 1A, hướng vào TP.HCM khi xảy ra ùn tắc, các phương tiện lưu thông theo các hướng sau: Xe từ các tỉnh phía Bắc như (Bình Thuận, Đồng Nai) đi các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang...) đến TP.Biên Hòa đi theo tuyến quốc lộ 1 → công viên 30/4 → đường Nguyễn Ái Quốc → cầu Hóa An → qua cầu rẽ phải vào đường Bùi Hữu Nghĩa (tỉnh lộ ĐT16 cũ) → ĐT 747A → ngã ba Tân Ba rẽ vào ĐT747B → ngã tư Miếu Ông Cù → ĐT 743A → ngã tư Sao Quỳ → đại lộ Bình Dương → ngã năm Phước Kiến → rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Cù → cầu Phú Cường → rẽ trái vào Hà Duy Phiên → rẽ phải vào Võ Văn Bích → cầu Xáng → huyện lộ 65B → Thanh Niên → tỉnh lộ ĐT824 → tỉnh lộ ĐT9 → đến cầu Đức Hòa → đường N2 (tại Long Thành) → đến Long An và ngược lại.

Còn đi từ TP.Long Khánh hướng dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → vào TP.HCM. Đến ngã ba quốc lộ 1 và đường Võ Nguyên Giáp đi theo đường Võ Nguyên Giáp → vòng xoay cổng 11 → rẽ trái vào quốc lộ 51 → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → TP.HCM. Xe đang đến ngã ba Trị An thì rẽ phải vào đường ĐT 767 → đường Cộ Cây Xoài → vào đường ĐT 768 → cầu Thủ Biên ĐT 746 (H.Bắc Tân Uyên)→ Bình Dương (đi theo các tuyến đường của TP.Thủ Dầu Một) → TP.HCM.

Xe đã đến ngã tư Vũng Tàu thì cho phương tiện rẽ trái vào quốc lộ 51 → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc rẽ phải qua cầu An Hảo → cầu Bửu Hòa → rẽ phải tỉnh lộ ĐT 16 cũ → ngã ba đường quốc lộ 1K và đường Bùi Hữu Nghĩa → Bình Dương.

Người dân vẫn lo sợ việc kẹt xe khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn đối với xe đang đi trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các phương tiện lưu thông theo các hướng khi có sự hướng dẫn, phân luồng của các đơn vị liên quan như sau: Xe từ tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai đi vào TP.HCM đi đến nút giao Long Thành → rẽ phải vào quốc lộ 51→ đến ngã tư Vũng Tàu rẽ trái vào quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → TP.HCM hoặc từ quốc lộ 51 → ngã ba Nhơn Trạch → rẽ phải vào đường 25B → phà Cát Lái → TP.HCM và ngược lại.

Trường hợp đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn tắc giao thông, phân luồng trên tuyến quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên đường cao tốc đi TP.HCM như sau: Tại Km 63: Từ vòng xoay trung tâm TP.Bà Rịa rẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ → Hùng Vương → vòng xoay Hòa Long rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai.

Tại Km 62: Theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái → Lê Trọng Tấn rẽ phải → Văn Tiến Dũng rẽ trái → đường 3-2 rẽ phải → đường Mô Xoài → vòng xoay Hòa Long mới rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai. Tại Km 54: Theo đường ngã ba Hội Bài - Châu Pha → đường số 1→ vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai. Đến TP.Long Khánh hướng dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → vào TP.HCM.

Đến ngã ba quốc lộ 1 và đường Võ Nguyên Giáp đi theo đường Võ Nguyên Giáp → vòng xoay cổng 11 → rẽ trái vào quốc lộ 51 → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → TP.HCM. Đến ngã ba Trị An rẽ phải vào đường ĐT 767 → đường Cộ Cây Xoài → vào đường ĐT 768 → cầu Thủ Biên ĐT 746 (H.Bắc Tân Uyên) → Bình Dương (đi theo các tuyến đường của TP.Thủ Dầu Một) → TP.HCM.

Đến ngã tư Vũng Tàu, cho phương tiện rẽ trái vào quốc lộ 51 → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc rẽ phải qua cầu An Hảo → cầu Bửu Hòa → rẽ phải đường tỉnh lộ ĐT 16 cũ → ngã ba đường quốc lộ 1K và đường Bùi Hữu Nghĩa → Bình Dương. Tại Km 44+300: Theo đường 8 → ngã ba Tóc Tiên rẽ trái → vòng xoay Hắc Dịch rẽ phải → đường Mỹ Xuân - Hòa Bình → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai. Tại Km 37: Theo đường Phước Bình rẽ phải → vòng xoay Hắc Dịch rẽ trái → đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → quốc lộ 56 → Đồng Nai.