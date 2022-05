Đồng Nai: Nhóm thanh niên "2K" rủ nhau tụ tập bay lắc trong nhà nghỉ

Chiều 1/5, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ phát hiện nhóm thanh niên bay lắc trong nhà nghỉ.

Các đối tượng bị bắt khi đang bay lắc tại nhà nghỉ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó vào ngày 30/4, Đội Cảnh Sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) phát hiện một nhóm thanh niên đang tổ chức bay lắc trong nhà nghỉ 24/7 thuộc ấp 3, xã Long Thọ nên tiến hành bắt giữ.

Cụ thể, công an đã bắt quả tang 4 đối tượng: Trịnh Xuân Toàn (sinh năm 2000), Nguyễn Thành Linh (sinh năm 2000), Đặng Bá Lam (sinh năm 2000), Nguyễn Đình Ninh (sinh năm 1991) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Nhơn Trạch cũng bắt giữ 2 đối tượng nữ khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm Triệu Kim Ngân (sinh năm 2003) và Nguyễn Thị Mỹ Nhân (sinh năm 1999).

Một số dụng cụ phục vụ việc chơi ma tuý. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tang vật thu giữ gồm có gói ma túy, ma túy dạng kẹo, loa, đèn, dụng cụ sử dụng ma túy... Hiện, Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng Toàn, Linh, Lam và Ninh có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ xử lý Triệu Kim Ngân và Nguyễn Thị Mỹ Nhân về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Theo một cán bộ điều tra, cùng thời điểm, công an huyện cũng ập vào kiểm tra quán Nice Beer Club tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, do bà Nguyễn Thị Tuyết (quê TP.Hải Phòng) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công an cũng đã phát hiện có hơn 100 thanh niên nam, nữ đang tụ tập nhảy múa trong tiếng nhạc lớn. Và trong đó có 6 đối tượng dương tính với ma túy.