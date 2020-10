Số ma túy khủng trong valy để ở góc nhà

Ngày 12/10, Nghĩa bị Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt khi vừa rời khỏi nhà riêng ở xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) bước lên taxi. Trên người nghi can, cảnh sát thu 12 viên ma túy tổng hợp, một gói heroin.



Khám nơi ở, cảnh sát thu thêm 13kg ma túy đá, 6 bánh heroin (nặng 2,1 kg), 50 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ.

Nhà chức trách xác định, Nghĩa là thợ cơ khí nhưng tham gia đường dây vận chuyển ma tuý. Ngày 10/10, Nghĩa một mình đi xe máy tới huyện Quế Phong (Nghệ An) nhận valy chứa ma túy đem về nhà giấu, đợi thời cơ chuyển đi miền Nam.