Số người chết do tai nạn giao thông cao, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Văn bản số 42 về việc triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong quý II và các tháng cuối năm 2024.



Theo báo cáo, quý I/2024, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 385 vụ tai nạn giao thông, làm 175 người chết, 313 người bị thương; tăng 106 vụ, tăng 16 người chết, tăng 130 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TL

Có 8/30 quận, huyện, thị xã có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao nhất (trên 10 người/quý) và tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2023, gồm: Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sơn Tây, Chương Mỹ, Ứng Hòa.

Nhằm triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong Quý II và các tháng cuối năm 2024, Ban An toàn giao thông Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ sau:

Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các quận, huyện, thị xã, công an các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT.

Đặc biệt các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vượt ẩu, đi sai làn đường; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu đường bộ; xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe...

Ưu tiên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, địa bàn có tai nạn giao thông tăng cao. Ghi nhận, thông báo các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên vi phạm trật tự, ATGT đến cơ quan, đơn vị, nhà trường để phối hợp xử lý theo quy định. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, duy tu, duy trì đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quản lý theo phân cấp, bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT, không để xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân do hạ tầng giao thông.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các "điểm đen", điểm tai nạn giao thông, điều chỉnh các bất cập về tổ chức giao thông.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT, kiểm soát tải trọng phương tiện ngay tại đầu nguồn (bến, bãi, mỏ vật liệu xây dựng...), gắn trách nhiệm đội trưởng thanh tra giao thông các địa bàn để xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố khi để tình trạng học sinh các cấp học do Sở quản lý vi phạm trật tự, ATGT có nguyên nhân do thiếu sự quản lý của nhà trường.

Đối với 8/30 quận, huyện, thị xã có số người chết do tai nạn giao thông cao, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn….

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên các tuyến, đường, phố để kịp thời xử lý những bất cập gây ra tình trạng mất ATGT, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Tăng cường mật độ, thời gian chiếu sáng phù hợp với tình hình thời tiết, bổ sung hệ thống chiếu sáng tại vị trí các nút giao, tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông và vận tốc khai thác cao, không để xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân do thiếu hệ thống chiếu sáng.

Đồng thời, tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời, bảo đảm thoát nước tại các vị trí hay xảy ra tình trạng ngập, úng khi có mưa lớn kéo dài; kịp thời cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu để nhân dân, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông biết, có giải pháp giao thông phù hợp…

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao, tổng hợp, làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 4/2024…