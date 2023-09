Vừa qua, phóng viên Dân Việt đã có ghi nhận và phản ánh về tình trạng nhiều xe máy bị "bỏ quên" tại các bến xe trên địa bàn TP.HCM.

Tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhiều chiếc xe bị hư hỏng do lâu ngày không có người nhận, được chất thành đống tạo nên cảnh tượng nhếch nhác.

Theo thời gian, nhiều xe đã không còn nguyên vẹn, ngay cả biển số cũng đã mất. Theo thống kê, đến nay, tại Bến xe miền Đông cũ có khoảng 300 chiếc xe bị “bỏ quên” và số lượng xe vô chủ này vẫn không ngừng tăng lên.

Theo quan sát, tại Bến xe miền Đông cũ, các xe máy bị “bỏ quên” này được lưu trữ ở 3 bãi giữ xe của bến (tại các cổng số 1, 3, 4). Ảnh: Vũ Quyền

Trong khi đó, tại Bến xe miền Tây, hiện có hơn 700 xe máy không có người nhận, có những xe bị bỏ lại cách đây 10 năm. Trong số xe trên, có khoảng 400 xe máy trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay, đang được xếp xen kẽ trong khu vực nhà để xe của bến.

Tình trạng này cũng xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM). Tại đây có khoảng 700 xe máy được gửi không có người đến nhận. Bãi xe phải dành 500m2 để làm chỗ để xe của khách chưa đến lấy, trong đó có nhiều chiếc xe đã gửi tại đây từ 5-7 năm.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, sau khi có phản ánh về vụ việc của các cơ quan báo chí, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương có sân bay, bến xe…phối hợp xác minh, giải quyết. Đặc biệt xác minh các phương tiện là xe tang vật vụ án.

Xe máy bị "bỏ quên" tại Bến xe miền Tây chất thành đống. Ảnh: Vũ Quyền

Theo ông Hà, các xe khác (trừ xe tang vật vụ án) nhà xe có thể giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự. Hoặc các chủ bãi xe, nhà xe có thể trao đổi, bàn giao về cơ quan công an để thực hiện thủ tục giám định, xác minh, tìm kiếm, đăng báo… và tịch thu sung ngân sách nhà nước theo quy định đối với tài sản: vô chủ, vắng chủ, để quên... theo quy định của pháp luật.