Liên tiếp những vụ cháy khiến nhiều người chết

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại TP.HCM trước đó cũng xảy ra những vụ hỏa hoạn đau lòng.

Cụ thể hôm 29/8, người dân sinh sống trên đường Mạc Thiên Tích (phường 11, quận 5, TP.HCM) phát hiện căn nhà một trệt, một lầu cho thuê phòng xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Do ngọn lửa quá lớn nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Ít phút sau, đám cháy lan rộng và bùng phát dữ dội ở tầng 1.

Căn nhà trọ tại địa chỉ tại số 9/2 đường Mạc Thiên Tích (phường 11, quận 5, TP.HCM) bốc cháy khiến hai người phụ nữ không qua khỏi. Ảnh: Chinh Hoàng

Từ cứu hộ của công an, khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên hai người phụ nữ thuê trọ ở đây đã không qua khỏi. Tiếp đó, rạng sáng ngày 11/9 tại con hẻm 204 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp lại xảy ra hỏa hoạn. Nhiều người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự mất mát quá lớn của vợ chồng anh P.B.P. (33 tuổi) và chị T.T.T.T. (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước), khi cả hai con của họ tử vong trong vụ cháy này.

Lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà ở con hẻm 204 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp. Vụ cháy này khiến hai chị em không qua khỏi. Clip: NDCC

Công an TP.HCM khuyến cáo gì?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho biết, đơn vị đã có những khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy đối với các chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn.

Hình ảnh những người thắp nhang cầu nguyện cho những quá cố trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Theo PC07, hiện số lượng người lao động, học sinh, sinh viên sinh sống tại các khu nhà cho thuê, chung cư mini rất phổ biến. Mặc dù vậy, công tác bảo đảm an toàn về PCCC chưa được các chủ nhà và người thuê thật sự quan tâm. Tại những nơi này, không gian chật hẹp, chứa nhiều vật dụng dễ bắt cháy. Tình trạng câu mắc điện không đảm bảo an toàn vẫn xuất hiện khá nhiều là một trong các nguy cơ cao gây cháy.

Bên cạnh đó, nhiều nhà trọ, chung cư mini nằm trong các hẻm sâu, hẹp, xa nguồn nước, không đảm bảo các điều kiện về lối thoát nạn, bố trí, sắp xếp vật dụng, hàng hóa… nên nguy cơ thiệt hại rất cao nếu xảy ra cháy.

Công an TP.HCM đã khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ. Cụ thể, đối với ban quản lý, chủ nhà trọ: Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC khi xây dựng và kinh doanh như: thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (nếu thuộc diện quy định), lắp đặt các hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo theo quy định.

Định kỳ kiểm tra các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ đã trang bị và đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đảm bảo rằng hệ thống điện trong phòng trọ, chung cư mini được lắp đặt và sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy, nổ. Quy định chặt chẽ việc nấu nướng, thờ cúng, đốt vàng mã, sạc điện đối với xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là tại tầng hầm, khu vực để xe…

Nghiêm cấm sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an toàn PCCC. Tổ chức tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ. Tổ chức cuộc diễn tập PCCC định kỳ để đảm bảo tất cả cư dân, người thuê trọ biết cách ứng phó, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Cung cấp hướng dẫn về an toàn PCCC cho tất cả cư dân, người thuê trọ, niêm yết Nội quy PCCC, Tiêu lệnh chữa cháy, Sơ đồ thoát nạn… tại các vị trí, khu vực dễ thấy, dễ đọc. Đảm bảo rằng có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người trọ.

Không lắp đặt "chuồng cọp" bít lối thoát nạn. Lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc. Bố trí các phương tiện liên lạc khẩn cấp như loa thông báo, chuông báo cháy… để thông báo cho tất cả cư dân trong trường hợp có sự cố. Đối với cư dân, người thuê trọ: Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện định kỳ để tránh nguy cơ chập điện gây cháy. Quản lý chặt chẽ trong quá trình sạc điện đối với các phương tiện sử dụng pin cho xe đạp điện, xe máy điện, sạc dự phòng, điện thoại…

Theo PC07, người dân cần thường xuyên tổ chức giả định phương án chữa cháy và thoát nạn cho gia đình để thực tập xử lý khi có cháy, nổ xảy ra để chữa cháy hiệu quả và thoát nạn an toàn, đồng thời phản ánh kịp thời đến quản lý chung cư mini, phòng trọ về những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ.