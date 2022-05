Số thu từ bất động sản, chứng khoán giảm mạnh, ngành thuế "lệnh" rà soát nguồn thu

Tổng cục Thuế yêu cầu rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên các địa bàn

Tổng cục Thuế vừa có thông báo về thu ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, theo đó số thu thuế tháng 5 ước đạt 99.100 tỷ đồng đạt 8,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,5% so với cùng kỳ năm 2021.



Lũy kế 5 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thuế "lệnh" cho các đơn vị thuế địa phương rà soát nguồn thu sau khi thu thuế từ bất động sản, chứng khoán giảm tốc.

Tổng cục Thuế khẳng định, so với dự toán có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá trên 45%, đáng chú ý các khoản thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá bằng 54,7% so với dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 50,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 50,6%; khu vực và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 60,4%. Toàn ngành có 44/63 địa phương có mức tăng trưởng khá đạt trên 50%.

Có được kết quả trên là do kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục.

Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng, kích thích các doanh nghiệp tăng tốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, do cầu tiêu dùng trong nước trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 tăng khá đã tạo đà cho nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2022. Một nguyên nhân khác đó là giá dầu thế giới vẫn đang duy trì ở mức cao, hiện giá dầu Brent đang giao động trong khoảng 107 - 110 USD/thùng đã có những tác động tích cực đến thu từ dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, do trong nước, việc tiếp tục thực hiện các giải pháp, giãn giảm, thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách. Một số ngành bắt đầu có xu hướng giảm tốc như chứng khoán, bất động sản…

Do đó để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo yêu cầu cơ quan thuế rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý cho từng đơn vị quản lý thu sát với thực tế phát sinh.

Trước đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã vào cuộc rà soát hoạt động thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, trong đó có hiện tượng "hai giá" trong các giao dịch mua bán nhà đất. Người mua và bán khai giá hợp đồng công chứng, thấp hơn giá ấn định của cơ quan chức năng, thấp hơn nhiều so với giao dịch thực tế giữa hai bên, điều này khiến ngân sách nhà nước thất thu và tồn tại vấn nạn trốn thuế.

Theo số liệu của Tồng cục Thuế, 3 tháng đầu năm 2022, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 8.209 tỷ đồng; tăng 63% so với 3 tháng đầu năm 2021, tương ứng tăng 3.200 tỷ đồng. Cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai tính thuế và tham khảo giá thực tế chuyển nhượng ở một số khu vực, vị trí tương đương đã phát hiện các rủi ro trong việc kê khai nộp thuế và yêu cầu kê khai lại, qua đó tăng thu cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Qua kê khai lại của các tổ chức cá nhân tại một số địa phương, Tổng cục Thuế cho biết toàn ngành đã kê khai giá chuyển nhượng bất động sản tăng từ 2-5 lần so với giá kê khai ban đầu, cá biệt có hồ sơ kê khai điều chỉnh tăng lên 20 lần, 40 lần. Năm 2021, số thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản dưới sự rà soát của cơ quan thuế đạt 4.900 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2020.