Sở Y tế TP.HCM khẳng định: Các bệnh viện không thiếu thuốc mổ tim

Trước đó, khi một số bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội lên tiếng về nguy cơ phải dừng mổ tim do thiếu thuốc. Bộ Y tế cho biết, dù số lượng thuốc Protamin sulfat đã được cấp phép nhập khẩu theo đúng số lượng dự trù từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhu cầu, nhưng số lượng thuốc Protamin sulfat nhập khẩu vào Việt Nam sắp tới vẫn có thể thiếu do nhu cầu tăng hơn so với số lượng dự trù.

Cục Quản lý dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 20/8/2022 kế hoạch nhập khẩu Protamin sulfat trong thời gian tới (số lượng nhập, thời điểm dự kiến nhập); các nguy cơ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung (nếu có) và đề xuất các giải pháp khắc phục; Báo cáo về Cục Quản lý dược về số lượng nhập khẩu thuốc Protamin sulfat ngay sau khi các lô thuốc này được nhập khẩu về đến cảng Việt Nam.