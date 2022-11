Các binh sĩ Ukraine canh giữ vị trí trong các chiến hào lầy lội giữa giá lạnh. Ảnh Twitter

Đoạn phim có tựa đề "All Quiet on the Western Front (Phía Tây không có gì lạ - lấy theo tên tiểu thuyết chiến tranh của nhà văn Đức thiên tài Erich Maria Remarque)" vừa được đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy 26/11.

Hai trong số bốn binh sĩ Ukraine ở bên trong khu sinh hoạt tạm thời được dựng lên tạm bợ tại một phần của chiến hào lầy lội bùn đất. Súng trường và chai nước rỗng được nhìn thấy trong vùng nước đục ngầu gần đó. Các khu vực khác bị bao phủ bởi những mảng tuyết giá lạnh.

Người lính Ukraine phải nằm lên một tấm ván để tránh đất bùn lạnh lẽo, lầy lội. Ảnh Twitter

Một trong những người lính nằm thẳng trên tấm ván phía bên dưới là bùn đất lầy lội lạnh lẽo, trong khi một người khác gần đó ho sù sụ.

Đoạn video dài 20 giây do Lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải. Không rõ đoạn video được quay khi nào và ở đâu. Tuy nhiên, đoạn video đã thổi lên cảm xúc mãnh liệt từ những người xem nó.

Nhiều người xem đã để lại lời chúc các binh sĩ bình an sau khi xem đoạn phim.

Hai người lính nghỉ ngơi bên trong lán sinh hoạt tạm bợ xung quanh là bùn đất lầy lội. Ảnh Twitter

"Hãy mạnh mẽ lên, hãy cảnh giác. Chiến thắng sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều”, một người bình luận trên Twitter.

Khẩu súng trường, chia nước rỗng giữa bùn lầy. Ảnh Twitter

“Tôi rất tiếc vì các chiến binh của chúng ta đã phải chịu đựng điều này”, một người khác viết trên Twitter.

“Cảm ơn vì tất cả những gì những người lính đã làm. Ukraine sẽ chiến thắng”, một người xem nhấn mạnh.