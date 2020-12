Sóc Trăng: Nông dân liên kết trồng đặc sản vú sữa tím, giá bán cao gần gấp đôi

Quy trình sản xuất trái vú sữa an toàn

Ông Sử Quốc Lộc - Giám đốc HTX Nông nghiệp Lộc Mãi cho biết: Khi mới thành lập và đi vào hoạt động, HTX đã áp dụng quy trình sản xuất trái vú sữa an toàn vệ sinh thực phẩm nên đã có số lượng trái lớn để hỗ trợ HTX Nông nghiệp Trinh Phú, xã Trinh Phú (Kế Sách) cung cấp số lượng trái cho Công ty TNHH XNK Vina T&T đã ký kết thu mua, với số lượng là 30 tấn.

Bên cạnh đó, HTX cung cấp cho các cửa hàng nông sản sạch ở Đà Nẵng và Hà Nội được 8 tấn trái và Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu thu mua xuất khẩu 8 tấn trái.

Vú sữa tím có vị ngọt thanh, hạt nhỏ, vỏ mỏng, khi chín vỏ màu tím than, căng mọng rất đẹp mắt.

"Dự án triển khai thực hiện đã góp phần cải tạo, nâng cao chất lượng trái vú sữa sau thu hoạch cũng như phát huy giá trị sản xuất theo hướng sạch, an toàn, tạo sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước". Ông Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản tỉnh

Trong vụ vú sữa tím 2020, HTX đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH TMDV Ánh Dương Sao xuất bán 6 - 9 tấn trái/tuần, tùy thuộc vào thị trường tiêu thụ, phía công ty sẽ đưa ra số lượng cụ thể.

Qua đó, HTX sẽ thu hoạch rồi đóng thùng để công ty đến thu mua, vận chuyển và giá bao tiêu là 30.000 đồng/kg.

Cũng theo thông tin từ ông Lộc, hiện tại, HTX có tổng diện tích vú sữa 42ha, trong đó có 32ha áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, với 23 thành viên tham gia, sản lượng trái vú sữa tím hàng năm ước đạt hơn 1.000 tấn.

Với giá bán trái vú sữa 30.000 đồng/kg cho các công ty, doanh nghiệp (năm 2019, 2020), hầu hết các thành viên rất phấn khởi khi tham gia vào HTX, bởi ngoài việc sản phẩm sau thu hoạch được liên kết tiêu thụ, còn được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt là dự án phát triển cây ăn trái đặc sản tỉnh luôn đồng hành cùng HTX.

Đối với quy trình sản xuất trái vú sữa tím đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, dự án hỗ trợ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách bao trái tránh côn trùng tấn công, cách sử dụng phân bón hữu cơ và các loại thuốc vi sinh, đảm bảo trái vú sữa an toàn thực phẩm.

Liên kết để đi đường dài

Thương lái thu mua vú sữa tím tại xã Trinh Phú. Ảnh: T.L

Theo tính toán, nếu các công ty liên kết thu mua trái vú sữa tím, HTX dự kiến sẽ tiêu thụ hơn 250 tấn trái/vụ/năm. Số lượng trái còn lại, HTX cung ứng cho các cửa hàng nông sản sạch và các chợ nông sản sạch hơn 800 tấn, còn lại bán cho thương lái bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo giá bán cao hơn so với các loại vú sữa không tham gia HTX, do trái vú sữa tím của HTX sản xuất an toàn thực phẩm, có tem, có địa chỉ sản xuất rõ ràng và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Phạm Thanh Phong - thành viên HTX Nông nghiệp Lộc Mãi cho biết: "Trước đây, cứ đến mùa vú sữa là nhà vườn lo lắng, bởi đầu vụ vú sữa trái còn ít, giá bán được thương lái mua cao, nhưng đến khi vú sữa thu hoạch rộ, giá xuống thấp, thậm chí có năm vú sữa tím bán giá 5.000 - 6.000 đồng/kg, nhiều nhà vườn bị lỗ khi trừ hết các khoản chi phí đã đầu tư.

Tuy nhiên năm 2019, dự án phát triển cây ăn trái đặc sản tỉnh và địa phương đã tập hợp nhà vườn trồng vú sữa tím thành lập HTX, tạo nền tảng vững chắc để nhà vườn sản xuất trái vú sữa cùng chất lượng, tạo ra số lượng hàng hóa lớn, kêu gọi công ty, doanh nghiệp đến liên kết thu mua với giá tốt.

Hiện tại, giá công ty liên kết thu mua tại HTX 30.000 đồng/kg, gần gấp đôi so giá thị trường, với mức giá trên, nhà vườn có lợi nhuận cao. Để duy trì ổn định chất lượng trái vú sữa, giữ chữ tín trong cung cấp sản phẩm, thành viên HTX đồng lòng sản xuất theo đúng kỹ thuật công ty yêu cầu và áp dụng canh tác trái vú sữa theo quy trình VietGAP do Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản tỉnh hướng dẫn…".