Sốc với phí đổi tiền mới "chợ đen" dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Nhân viên ngân hàng "bó tay" với đổi tiền mới, tiền lẻ

"Chúng tôi cũng phải đi liên hệ các chi nhánh xin họ nhường suất tiền mới, tiền lẻ. Mấy năm nay Ngân hàng Nhà nước thắt chặt nên không dư dả" hay như "Bên tôi tiền mới vẫn chưa về, năm nay chưa thấy tín hiệu gì ...", đây là những câu trả lời chị Nguyễn Thu Thủy (Hà Nội) nhận được khi nhờ các nhân viên đổi tiền mới, tiền lẻ để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chị Thủy cho biết thêm, do chị là khách hàng V.I.P tại các ngân hàng nên năm nào cũng được nhân viên ngân hàng ưu tiên hỗ trợ đổi tiền mới, tiền lẻ.

"Mấy năm trước muốn đổi cũng phải chờ vài ngày, nhưng năm nay dù chị liên hệ từ rất sớm nhưng nhân viên ngân hàng vẫn "lắc đầu" vì nguồn tiền mới, lẻ khan hiếm", chị Thủy nói.

Đổi tiền mới "ăn chênh lệch" có thể bị phạt 40 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Tương tự như chị Thủy, anh Hoàng Minh (Hà Nội) cho biết, nếu không đổi được tại ngân hàng, anh buộc phải tìm kiếm tại "chợ đen" hoặc giao dịch đổi tiền trên các "chợ mạng" đang được nhiều dân buôn rầm rộ quảng cáo trong thời gian qua.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, một số nhân viên của các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cho hay, những ngày này, họ thường xuyên phải từ chối lời "nhờ đổi tiền" của khách hàng, người thân, bạn bè... do lượng tiền mới về ít, mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng không có nhiều.

"Năm nay ngay cả tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng cũng rất hiếm. Bản thân nhân viên ngân hàng cũng không có xuất đổi mà phải ưu tiên cho khách hàng", một nhân viên ngân hàng chia sẻ.

Lãnh đạo tại một ngân hàng tư nhân lớn cũng thừa nhận, vài năm trở lại đây Ngân hàng Nhà nước không cung ứng tiền mới nên các ngân hàng thương mại phải tự xoay xở để hỗ trợ khách hàng (trong khả năng có thể). Tiền lẻ, mới ngân hàng đổi cho khách hàng thường là do ngân hàng tận dụng nguồn tiền mới được cung ứng ra thị trường trong thay thế cho tiền cũ.

"Sốt" dịch vụ đổi tiền lì xì Tết tại "chợ đen"

Điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019 quy định: Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với cá nhân nào có hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Nếu tổ chức vi phạm, mức xử phạt hành chính sẽ bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Trong khi nguồn tiền mới, lẻ tại các ngân hàng không còn dư dả như nhiều năm trước, các dịch vụ đổi tiền lẻ, mới càng phổ biến trên các "chợ mạng" như zalo, facebook cá nhân... với đầy đủ các mệnh giá, số lượng.

Thậm chí, việc buôn bán, đổi tiền lẻ ăn chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử phạt nhưng thực tế, chỉ cần gõ từ khóa "đổi tiền lẻ" trên các công cụ tìm kiếm, hàng chục website cung cấp dịch vụ này sẽ hiện ra.

Những hội nhóm có tên gọi gần giống nhau như "Đổi tiền mới", "Đổi tiền mới - Tiền lẻ - 8386" hay "Đổi tiền giá rẻ, đổi tiền lì xì",... với số lượng lên đến hàng chục nghìn thành viên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân trong khoảng thời gian cao điểm cận Tết Nguyên đán.

Người dùng chỉ cần gõ từ khóa "đổi tiền mới" là sẽ hiện ra hàng loạt hội nhóm trao đổi tiền mới, tiền lẻ, tiền lì xì... (Ảnh: Chụp màn hình)

Hầu hết các chủ tài khoản đều không công khai phí đổi. Ghi nhận của PV cho thấy, phí đổi tiền được công khai dao động 5-8% giá trị số tiền đổi, nhưng mức phí này không cố định mà biến động liên tục.

"Càng sát Tết, phí đổi càng tăng cao theo độ “hiếm” của mệnh giá, đặc biệt là các mệnh giá nhỏ như 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Nên em khuyên chị nên đổi sớm, vừa có đủ số lượng mệnh giá mình cần, mà phí cũng rẻ hơn", một chủ tài khoản facebook H.A.T trao đổi khi được PV Dân Việt ngỏ ý có nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ.

Khảo sát ngẫu nhiên 5 chủ tài khoản trên "chợ mạng" của PV Dân Việt: Cọc 100 tờ 20.000 đồng sẽ mất phí khoảng 100.000 - 120.000 đồng; cọc 100 tờ 50.000 đồng sẽ mất phí khoảng 140.000 - 150.000 đồng; cọc 100 tờ 100.000 đồng sẽ mất phí khoảng 200.000 đồng...

Hầu hết, các chủ tài khoản đều không công khai phí đổi tiền. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài đổi tiền mới, tiền lẻ, trên các "chợ online" còn rao bán nhiều loại tiền lì xì “độc, lạ” như tiền theo seri ngày tháng năm sinh, tiền ngoại tệ, hay tiền lưu niệm...

Các loại tiền này thường được quảng cáo là có nguồn gốc từ nước ngoài về, với giá bán cao gấp nhiều lần so với mệnh giá thực tế.

Đơn cử, tờ có số seri năm sinh kép (ví dụ 20022002), có mức giá cao ngất ngưởng: tờ 10.000 đồng là 400.000 đồng, tờ 200.000 đồng là 800.000 đồng, còn tờ 500.000 đồng có giá trị lên đến 1.200.000 đồng.

Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với những đối tượng không quen biết, tuyệt đối không thực hiện đổi tiền qua mạng xã hội để tránh trở thành “con mồi” tiếp tay cho các hành vi lừa đảo.

Người dân chỉ nên sử dụng các dịch vụ đổi tiền của ngân hàng, công ty tài chính hoặc các cơ sở kinh doanh có uy tín, được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp.

Đối với các dịch vụ trên mạng xã hội, Cục An toàn thông tin khuyến cáo, trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra phản hồi từ khách hàng cũ, các đánh giá hoặc chứng chỉ pháp lý của dịch vụ; so sánh tỷ giá chênh lệch với thị trường và không tin vào những dịch vụ có tỷ giá quá cao hoặc quá thấp so với mặt bằng chung. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với các dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.