Thua Argentina 0-2 ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2022, nhưng kết quả ấy vẫn đủ giúp Ba Lan may mắn có vé đi tiếp (do Mexico không thể thắng Ả rập Xê út với cách biệt 3 bàn). Việc vượt qua vòng bảng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ với Ba Lan và họ sẽ không chịu áp lực thành tích quá lớn khi phải gặp đối thủ rất mạnh như Pháp.

Với ĐT Pháp, do đang là ĐKVĐ của giải nên mục tiêu của thầy trò HLV Deschamps tất nhiên là bảo vệ ngôi vương. Pháp có nhiều siêu sao rải đều các tuyến như Lloris, Varane, Upamecano, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Dembele nên họ có thể vận hành lối chơi đa dạng và tấn công đối thủ từ nhiều hướng khác nhau.

Pháp có thể khiến Ba Lan phải liên tục phạm lỗi và nhận nhiều thẻ phạt. Ảnh: Hữu Anh

Các cầu thủ Pháp sở hữu đầy đủ sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ, khả năng phối hợp nhanh và rất ăn ý. Điều này sẽ khiến Ba Lan phải vất vả phòng ngự và để hạn chế bàn thua, không loại trừ khả năng các hậu vệ, tiền vệ trụ, thậm chí cả các cầu thủ có nhiệm vụ tán công của "Đai bàng trắng" cũng phải sẵn sàng phạm lỗi nếu cần thiết.

Việc phạm lỗi từ xa là cách để Ba Lan giảm bớt sức ép với khung thành của thủ môn Szczesny. Nhưng khi Pháp tăng cường sức tấn công, tần suất phạm lỗi và mức độ phạm lỗi nặng của Ba Lan sẽ cao hẳn lên. Không loại trừ khả năng Ba Lan sẽ phải hứng chịu "mưa thẻ phạt" ở trận này chừng nào họ vẫn duy trì được tỷ số không ở mức chênh lệch hoặc đạt được trạng thái có thể gây bất ngờ.

Đội hình dự kiến Pháp vs Ba Lan:

Pháp: Lloris, Varane, Theo, Upamecano, Kounde, Rabiot, Tchouameni, Giroud, Griezmann, Dembele, Mbappe

Ba Lan: Szczęsny, Glik, Bereszyński, Cash, Kiwior, Krychowiak, Zielinski, Frankowski, Bielik, Swiderski, Lewandowski