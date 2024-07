Soi kèo Argentina vs Colombia, tỷ lệ cược Argentina vs Colombia (7 giờ ngày 15/7) Soi kèo Argentina vs Colombia (7 giờ ngày 15/7, chung kết Copa America 2024): Messi “tặng quà” Di Maria?

Ở trận chung kết Copa America 2024 giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất của giải đấu, Argentina sẽ phải nỗ lực tối đa để vượt qua Colombia, khi Lionel Messi rất muốn có món quà ý nghĩa để chia tay người bạn thân Angel Di Maria.