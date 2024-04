Soi kèo, tỷ lệ cược M.U vs Liverpool (21h30 ngày 7/4): Lại có bất ngờ ở Old Trafford? M.U vs Liverpool (21h30 ngày 7/4): Lại có bất ngờ ở Old Trafford?

Quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng Premier League để giữ vững lợi thế trong cuộc đua vô địch của Liverpool sẽ vấp phải thử thách rất khó khăn khi họ phải làm khách trước M.U trên sân Old Trafford ở vòng 32.

Nhận định M.U vs Liverpool: Sau 31 vòng đấu, Liverpool cùng Arsenal và Man City đều mới chơi 30 trận. Trên bảng xếp hạng, Liverpool dẫn đầu với 70 điểm, hơn Arsenal 2 điểm và Man City 3 điểm. Với lợi thế về điểm số và không còn phải gặp 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vương, Liverpool nếu thắng cả 8 trận còn lại sẽ chắc chắn đăng quang mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, ở vòng 32 này, Liverpool sẽ có trận đấu được dự báo vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với M.U tại sân Old Trafford. Trong 2 trận đấu diễn ra tối qua (6/4), Arsenal và Man City đều đã giành chiến thắng khiến áp lực dồn lên Liverpool càng lớn khi họ tạm mất ngôi đầu vào tay Arsenal, đồng thời bị Man City đuổi kịp về điểm số. Cách đây gần 1 tháng, Liverpool đã gục ngã trước M.U ở tứ kết FA và tan mộng giành "cú ăn 4". Nếu lại không giành được kết quả tốt khi tái ngộ M.U, quyền tự quyết sẽ tuột khỏi tay Liverpool và mọi chuyện sẽ xoay chiều trong phần còn lại của mùa giải. Liverpool đã thua M.U trong trận đấu gần nhất trên sân Old Trafford ở tứ kết FA Cup. Ảnh: Reuters Trước trận đấu then chốt này, HLV Jurgen Klopp cho biết, đội bóng của ông sẽ phải chơi với phong độ cao nhất mới hy vọng giành chiến thắng. Nhận định của chiến lược gia người Đức là hoàn toàn có cơ sở bởi dưới triều đại của ông, Liverpool có kết quả đối đầu có phần lép vế hơn so với M.U. Cụ thể, trong 20 lần dẫn dắt Liverpool chạm trán M.U, HLV Klopp thắng 7 trận nhưng để thua 8 trận và hòa 5 trận. Trong 10 trận cùng Liverpool so tài tại sân Old Trafford, kết quả mà Klopp cùng các học trò thu về chỉ là 2 chiến thắng, 4 trận hòa và thua tới 4 trận. Về phía M.U, họ đứng thứ 6 sau 30 trận đấu và còn rất ít hy vọng cạnh tranh vị trí trong top 4. Nhưng M.U vẫn còn động lực cụ thể để thi đấu bởi họ cần duy trì khoảng cách với những đội bám đuổi phía sau là West Ham hay Newcastle. 2 vòng đấu gần nhất, M.U gây thất vọng khi chỉ giành 1 điểm. Những bàn thua cay đắng vào phút chót trước Brentford và Chelsea khiến giấc mơ cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới gần như tan biến với M.U. Nhưng M.U có niềm tự hào của một đội bóng lớn và họ sẽ có quyết tâm rất cao để ngăn chặn đà tiến của Liverpool. Sẽ không dễ để Liverpool vượt qua M.U ở trận đấu tới. Ảnh: Reuters Sự thất thường của M.U chính là điều khiến trận đấu này rất khó dự đoán kết quả. Tuy nhiên, không loại trừ M.U sẽ một lần nữa tạo ra bất ngờ bởi chính các cầu thủ cần nỗ lực hết sức để không bị điền tên vào danh sách thanh lý mà Sir Ratcliffe sẽ thực hiện khi mùa giải này kết thúc. Liverpool tất nhiên sẽ chơi tấn công để hướng tới việc giành chiến thắng. Nhưng M.U cũng có thực lực nhất định và họ đủ sức để đội khách không đạt được mục tiêu đề ra. Đội hình dự kiến M.U vs Liverpool: M.U: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund. Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz. Dự đoán: Hòa 2-2. Tham khảo thêm M.U phạm ít sai lầm dẫn tới bàn thua hơn Arsenal, Liverpool

