U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan (22h30 ngày 20/4): Đương kim á quân đại thắng?

Nhận định U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan:

Đến với VCK U23 châu Á 2024, U23 Uzbekistan là đương kim á quân. Mục tiêu của U23 Uzbekistan là đoạt chức vô địch, như họ đã từng làm được vào năm 2018 sau chiến thắng đầy kịch tính trước U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Sự quyết tâm của U23 Uzbekistan được thể hiện rõ khi họ nỗ lực thuyết phục các CLB nhả quân (do giải đấu khôn g thuộc hệ thống của FIFA). U23 Uzbekistan nhờ đó có được những gương mặt sáng giá như Fayzullaev (đang chơi tại Nga) hay Khusanov (khoác áo Lens của Pháp). Trong đội hình đến Qatar chinh phục ngôi vương.

U23 Uzbekistan không bung hết sức cũng thắng dễ U23 Malaysia ở trận ra quân. Ảnh: SP

Ở trận mở màn, U23 Uzbekistan không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U23 Malaysia 2-0. Thắng lợi đó thực ra chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của U23 Uzbekistan khi họ không chơi hết sức lực và hơi thiếu may mắn khi chỉ ghi 2 bàn sau 19 lần tung ra các pha dứt điểm về cầu môn đối phương.

U23 Kuwait thì sao? Trước ngày vào giải, U23 Kuwait được coi là "ẩn số" do không thi đấu giao hữu trong vài tháng gần đây. Nhưng sau thất bại 1-3 trước U23 Việt Nam, thực lực của U23 Kuwait đã lộ rõ: Họ là đội bóng rất yếu.

Cách chơi của U23 Kuwait không có ý tưởng rõ ràng, nhiều hạn chế cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đã vậy, U23 Kuwait còn mắc nhiều sai lầm cá nhân tai hại và điển hình là tấm thẻ đỏ trong hiệp một và thua 1-2 ở hiệp hai khi gặp U23 Việt Nam.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan đứng thứ hai bảng D khi có cùng 3 điểm nhưng kém về số bàn thắng so với U23 Việt Nam (2-0 so với 3-1). Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tại lượt trận thứ hai.

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu được dự báo rất khó khăn gặp U23 Malaysia. Còn với U23 Uzbekistan, khi đối đầu với đối thủ quá chênh lệch về trình độ như U23 Kuwait, họ đủ khả năng thắng đậm để vượt lên dẫn đầu bảng.

Do ở bảng C, U23 Ả Rập Saudi đang thể hiện sức mạnh của nhà ĐKVĐ với 2 trận thắng ấn tượng nên U23 Uzbekistan càng muốn giành ngôi đầu bảng D để có thể tránh được đối thủ khó nhằn này tại vòng tứ kết. Do đó, U23 Uzbekista sẽ có lý do để đánh bại U23 Kuwait với cách biệt lớn nhằm tạo đà tâm lý trước trận cuối vòng bảng gặp U23 Việt Nam.

U23 Kuwait có khả năng sẽ thua đậm U23 Uzbekistan sau khi đã thua U23 Việt Nam ở trận ra quân. Ảnh: Reuters

Đội hình dự kiến U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan:

U23 Kuwait: Abdulrahman Marzouq, Mohsen Ghareer, Yousef Al Haqua, Khaled Al Fadhli, Al Fadhi, Salman Mohammed, Hussain Mohsen, Aldulraman Karam, Mahdi Dashti, Al Qaisi, Muath Al Enzi.

U23 Uzbekistan: Nematov, Mirsaidov, Davronov, Hamraliev, Makhamadjonov, Ibragimov, Bo'riyev, Rahmonaliyev, Odilov, Norchaev, Jiyanov.

Dự đoán: U23 Uzbekistan thắng 4-0.